Diasabra ultimo, Charlène Giselle Wever oficialmente a gradua Magna Cum Laude for di Universidad di Aruba cu un diploma di Master of Business Administration (MBA). E programa aki tabata un colaboracion entre Universidad di Aruba y The University of South Carolina.

Durante e programa aki, a volg courses manera Leadership & Ethics, Psychology of Effective Communication, Strategy & Organization, Corporate Finance, International Human Resource Management, International Marketing y Research Philosophy & Methodology y a completanan cu success.

Den su segundo aña di e programa, Charlène a skirbi un tesis y a defende cu exito tocante e efecto di condicionnan psychosocial na trabou manera conflicto na trabou (por ehempel: bullying, menasa, harassment ) y demanda halto di trabou.

Charlène a investiga e efecto di e condiconanan aki riba ausencia di trabou y intencion di kita for di trabou, loke ta trece gastonan halto pa organisacionanan na Aruba. Su investigacion a duna perspectivanan valioso pa mehora e condicionanan di trabou na Aruba y con pa reduci e intencion di empleadonan pa kita di trabou na Aruba.

Ta importante pa nota cu Charlène a sigui e opleiding aki banda di su trabou fulltime como Project Management Officer, loke ta demostra su dedicashon, persistencia y etica di trabou. Cu su excelente prestacion y dedicacion, Charlène a demostra cu e ta cla pa duna un contribucion significativo pa e mehoramento di e condicionanan laboral na Aruba. Masha pabien Charlène!