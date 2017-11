Charla tocante Sanacion Energetico

Charla gratuito

‘Sanacion Energetico Andino – Tecnicas’

E charla ‘Sanacion Energetico Andino – Tecnicas’ ta tuma lugar na Biblioteca Nacional Aruba dia 28 di november di 7or pa 9or . Esaki ta na Spaño. Reservacion ta posibel via:[email protected] Esaki ta un charla cu Sr. Carlos Jorge Illapuma, un sacerdote Pampamisayoq Andino di e linahe di e “Misayoc” of “Paqos”. Naci den curason di Andes Peruano, Cusco-Perú, sanador cu maneho di energia, segun e tradicion y tecnicanan Andino Inca. E ta transmiti e enseñansa y tecnicanan aki pa empodera personanan pa sana nan mes. Esaki ta su di tres bishita pa Aruba.

Tambe e lo duna diferente workshops cortico (mita dia) (december 2,3) y tambe workshops avansa dianan 9, 10 december, den cual e lo siña entre otro Maneho di e “Missa Andina” of “Universo Propio”, lo indica ritualnan di Sanación, Autosanación y ritual di Prosperidad. Segun cita y reserva, sesionnan priva pa sanacion, oraculo, despacho individual (pa prosperidad, salud etc.), limpieza energético, limpieza di cas of negoshi, baño di florecimiento. Por busca contacto pa mas informacion via [email protected] of whatsapp: +51 974 678 599 / +297 5920528.