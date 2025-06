Como fundacion cu pa añas cu ta traha riba e parti di prevencion a dicidi di aserca dr Becker cu ta bay duna e charla pa asina concientisa e comunidad y hobennan pasobra si wak bon tin hopi hoben tin ta vape, kisas nan no sa e peliger y no ta worry pero esei no ta pone cu no lo stop di duna informacion kico te consecuencianan.

Si hobennan mira riba internet por mira e consecuencianan di vape unda bo long ta hincha y rementa y si bo tin un sangramento esaki ta stop bira un prop y e prop aki ta keda den bo pulmon of si bay na bo curason y te hasta bo celebro y tin consecuencianan di un atake celebral.

Si cana rond por mira mucha y hende grandi ta vape y tin sabor den nan y tin pais a cuminsa zona e alarma y bisa cu e ta birando un problema. Nos ta spera cu aki na Aruba tambe nos cuminsa mira e situacion. Tin hende no ta worry mes pero mester wak kico te consecuencianan si por preveni un grupo, pero esunnan cu no kier tende mayan tin cu deal cu e consecuencia, y nos tur sa cu e pulmon ta e mashin pa inhala y exhala y si esei faya nos sa e consecuencianan. E no ta nada agradabel y riba internet por a mira videonan cu hobennan cu ta vape y ta tosa sanger y e tosa sanger ya ta indicacion cu cos ta birando grave. Sr Palm a bisa nos kier evita yega asina leu y nos por preveni ban hacie.

Nos tur sa cu tin ley di tobaco y mester bin cu ley of regla cu tanto aña bo no por cumpre, pa nos ta honesto un grandi mes ta bay cumpre y duna e hoben y no lo bay tin control 100%, pero si bo ta use corda riba e consecuencianan.

Nos no ta prohibibo di vape pero nos di fundacion t’ey trece e informacion y consentisa bo,, y unda e tarea t’ey pa educa comunidad riba e peligernan.

E evento lo ta na Centro di Bario Playa Pabou, dia 19 di juni 7’or pa 9’or e ta gratis. Y e intencion ta bay San Nicolas tambe.