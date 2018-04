Charla tocante embaraso y nacemento di baby

Diaranson, 25 di april lo tin un charla cu lo trata e topico ‘Mama y Baby Saludabel’. E charla aki ta un presentacion di Viana Natural Healing Center y Duna Lus y lo tuma luga na Occasions by B-days and More, tegenover di Flora Market, patras di Subway. E charla aki lo cuminsa 7or en punto y lo ta na Papiamento. Entrada ta GRATIS. E anochi aki lo tin dos orador: Dr. Carlos Viana un nutricionista certifica y Xochi Woorts un partera y nan lo papia riba e preparacionnan durante embaraso te cu momento di duna bon bini na e baby.

Xochi lo splica cu tin diferente opcion di posicionan alternativo pa trese bo yiu na mundo, actualmente un gran percentage di mama ta haya yiu riba nan lomba sin sa cu otro opcionan lo por haci e proceso uno mas cortico y plasentero. E lo splica tambe e beneficionan di haya yiu den awa cu awo ta posibel na Dr. Horacio Hospital. Un mama mester tin e derecho di haya yiu manera e ta sinti confortabel.

Dr. Carlos Viana lo splica mas riba e aspectonan di nos salud, manera e topico si abo y bo pareha ta saludabel suficiente pa por sali na estado y lo e profundisa mas riba diferente problema relaciona cu fertilidad y solucionnan pa cu esaki. Otro topiconan cu e lo trata ta un embarazo sano cu ta ensera bon nutricion y un forma di biba saludabel. Dr Viana lo amplia tambe riba e cuido durante embaraso y e diferencianan entre e partera y un dokter natural. Por ultimo Dr. Viana lo papia di e cuido despues di embaraso unda cu lo splica entre otro con un mama por coi forza bek despues di e parto y e beneficionan di duna pecho y uza menos kimiko posibel den e periodo aki.

Un y tur ta keda invita na e anochi informativo aki, specialmente hende muhe na estado, nan partner y famia y tambe esnan cu ta planeando pa cuminsa un famia. Pa mas informacion of reservacion por yama 582-5333 extension 0 of mail na [email protected]

