Pa dia international di idioma materno, Dutch Caribbean Book Club a organisa un evento na Curacaohuis na Den Haag. Presenta na e evento aki tabata Minister Plenipotenciario di Aruba Ady Thijssen.



E programa a cuminsa cu un charla di Jorge Labadie Solano den cual ela conmenora Antoine J. Maduro. Despues Gregor Dijkhoff a tene un charla tocante su difunto tata Mario Dijkhoff, linguista/autor Arubiano cu ta conoci pa su diccionario/woordenboek Nederlands-Papiaments/Papiaments-Nederlands.

Riba un di e portretnan por mira e autor cu su sistema di “kaartenbakken”. Den e bakinan aki tabata tin carta unda a skirbi palabra cu su nificacion. Esey tabata su sistema pa traha, paso e tempo ey no tawatin PC/laptop. Su difunto casa Ruth Dijkhoff tabata type anochinan largo (supuestamente durante un par di aña) ariba type mashine pa caba cu e trabou di typemento di e diccionario. Tabata un proyecto masha grandi cu e autor a logra hunto cu su casa durante e periodo 1977 – 1980.



Banda di e diccionario, Gregor a presenta tur e otro obranan cu hopi persona no conoce y a duna informacion con e autor tabata traha, su proceso di skirbi buki y con su bida a bai en general. Tambe a repasa varios kaft cu e bukinan tabata tin.Despues Collin Edson a finalisa e evento cu un dictee Papiamentu.

Gregor Dijkhoff ta duna curso di Papiamento na Hulanda y a funda Stichting Dijkhoff Papiamento Cursussen cu a herdruk casi tur buki di Mario Dijkhoff. E titulonan di e demas obranan ta: Papiaments stap voor stap (Papiamento voor beginners), Proverbio y Dicho di Aruba, Gramatica di Papiamento y Terminologia Gramatical. Recien Gregor y su ruman Maik a publica e bukinan nobo Papiamento Step by Step (Papiamento for beginners) & Papiamento Paso a Paso (Papiamento para principiantes). Por contact via www.dijkhoff-talen.nl social media: @dijkhofftalen y @papiamentodictionary.