Charla educativo na alumnonan di klas 6 di Colegio Sagrado Curason tocante diabetes y nutricion

Diasabra ultimo 14 di november tabata “Dia Mundial di Diabetes” y e aña aki un biaha mas Aruba One Happy Island Lions Club a scoge pa sigui hiba un campaña di prevencion di Diabetes door di informa, educa y concientiza nos comunidad riba e padecimento aki poniendo enfasis special riba nos muchanan.

Diabetes ta un epidemia mundial cu no ta discrimina genero, ni edad. E complicacionan principal ta enfermedad cardiovascular, ceguera, problema cu riñon y amputacion di pia. Ta ser calcula cu pa aña 2045 alrededor di 700 miyon persona lo padece di diabetes.

Club di Lions Interacional como organisacion di servicio comunitario ta comprometi na yuda resolve e problemanan mas grave na mundo. Bringa Diabetes ta un di servicionan global di Lions Club International, cual ta un desafio grandi pa nos humanidad y como Lions Club nos ta kere cu ta nos deber pa enfrenta esaki.

Na Aruba actualmente tin mas di 8000 persona cu ta uza medicamento pa diabetes, no por laga afo cu pa cada persona cu ta diagnostica y sa cu nan tine, tin un persona eyfo cu no sa cu nan tin diabetes, resultado cu e cifra real ta dobel. Pa locual ta mucha bou 14 aña na e momentonan aki Aruba tin 25 mucha cu diabetes tipo 1 y 1 mucha cu diabetes tipo 2.

Diabierna ultimo parti mainta miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club hunto cu Dr. Dellanire Maduro tabata na Colegio Sagrado Curason na Savaneta caminda Dr. Maduro a duna un presentacion informativo y educativo riba Diabetes y Nutricion, concientizando nos muchanan riba un alimentacion saludabel y un bida activo.

E meta di e presentacion ta pa empodera nos muchanan cu conocimento riba diabetes, pa reduci y preveni pa nos muchanan haya diabetes tipo 2 y alaves conoce mas di serca kico diabetes tipo 1 ta, creando un ambiente na scol cu ta duna sosten, y miho entendimiento riba e tema aki.

E presentacion tabata interactivo y participativo, a splica riba entre otro e posibel sintomanan di diabetes cualnan ta sed excesivo, orina frecuentemente, falta di energia, wak wazig… etc.

A papia riba diferente productonan manera yogurt, malta, juice, fruta, pastechi, softdrinks ….etc, productonan cu ta wordo consumi diario y con pa haci uzo di esakinan di un forma mas sabi. Con pa mantene nos mes saludabel? Come bon! Tambe riba e beneficionan di realisa actividad fisico, por ehempel door di haci un deporte. E reaccion y partipacion di e alumnonan tabata excelente.

Un danki special na Dr. Dellanire Maduro pa por a prepara y presenta esaki. Na final di e presentacion e alumnonan a ricibi un appelsina cu e mensahe “Biba saludabel di chikito pa bo goza di bo salud na grandi” y tambe cual ta e posibel sintomanan di diabetes pa tur mucha y docentenan.

Aruba One Happy Island Lions Club ta gradici dirigencia di Colegio Sagrado Curason, tur docente pa por brinda nos organisacion e oportunidad pa por a informa, educa y concientisa nos muchanan riba e tema aki. Tur scol cu ta interesa den un presentacion por tuma contacto cu email [email protected] of whatsapp 746-0428.

Comments

comments