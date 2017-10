Charla di Museo Arkeologico di investigacion tocante un naufrago na Puente/ Andicuri

En conexion cu periodo di horcan, Museo Arkeologico Nacional Aruba (MANA) hunto cu MFA Paradera, ta ofrece publico un charla sumamente interesante di un investigacion riba un naufrago di kende su restonan di skelet a ser haya na Puente/ Andicuri algun aña pasa. E charla aki , como tambe un exhibicion temporario 3D tocante arkeologia marino, lo tuma luga Diaranson awor, dia 25 di October, di 7’or pa 9’or di anochi den sala grandi di MFA Paradera. Mas cu claro lo percura pa un pasa boca dushi y algo di bebe pa e bishitantenan.

E sala di exposicion di Museo Arkeologico for di luna di Maart di e aña aki, manera ta conoci, ta cera pa publico en conexion cu trabounan di mantencion di cual e parti cu ta tumando mas tempo, ta e trabounan di desmantelacion y instalacion di ful un sistema nobo di airco pa henter e compleho. Pa haci esaki posibel y pa percura cu niun material arkeologico ta haya daño a causa di e calor, ni durante e trabounan cu mester ser haci, a saca algun obheto for di e sala di exposicion permanente. Ademas pa e compania di instalacion di e sistema di airco por haci su trabou debidamente, mester desmantela cierto areanan den e sala di exposicion pa un otro compania cu experticio den esaki. Manera ta di compronde, esaki tambe ta tuma su tempo, pasobra e mester ser haci na un manera responsabel.

Mientrastanto cu e trabounan aki ta tumando luga na e compleho di MANA, ta sigui brinda publico e servicio di duna informacion tocante nos antepasadonan. Studiante y alumno di scol cu mester traha un werkstuk, rapport of spreekbeurt pa scol semper por acudi na oficinanan di MANA pa haya e informacion necesario. Ademas MANA ta forma parti di e exposicion temporario na Archivo Nacional Aruba, como tambe tin un exhibicion temporario 3D den cuadro di ‘Museum goes Tec’ na Biblioteca Nacional Aruba pa tur bishitante di e centro educativo aki. Banda di esaki ta ofrece charla cu diferente tema na diferente localidad y e biaha aki ta trece e Museo na MFA Paradera.

Pues un y tur cu ta interesa den historia di nos antepasadonan y en specifico den nos arkeologia marino, y cu no a haya e oportunidad biaha pasa, ta keda cordialmente invita pa bin MFA Paradera, Diaranson anochi pa 7’or, pa asina haya sa mas tocante e naufragio cu a tuma luga na aña 1886 a causa di un Horcan y e restonan di skelet di un tripulante cu a ser descubri despues di Horcan Dean na 2007. Asina Museo Arkeologico ta keda brinda e servicio na publico pa informa tur interesado tocante nos herencia cultural arkeologico.