Pa clausura su exposicion temporario Aruba Dushi Tera na MANA, artista Olga van Bochove lo duna un charla den cua e ta elabora riba su proceso artistico creativo. Internacionalmente e charla ta conoci como un ‘Artist Talk’. E ta tuma luga diahuebs awor dia 14 di december pa 7’or di anochi den auditorio di MANA y entrada ta gratis.

Un charla di artista ta un presentacion cu intercambio cu publico den cua e artista ta comparti perspectiva tocante su trabou, proceso creativo y vision artistico. Asina publico ta haya mas conocimento di motivacion, influencianan y sentido di su arte. Charlanan artistico generalmente ta tuma luga den galerianan, institutonan di arte y den e caso aki na MANA. Desde cu MANA a habri su portanan pa publico den Compleho Ecury na 2009, e tin un espacio designa pa presentacion di trabounan artistico relaciona cu Aruba su arkeologia, historia y cultura.

E charla di e artista local Olga van Bochove lo enfoca riba e exposicion “Aruba Dushi Tera” cu a cuminsa na februari 2023 den MANA y ta termina 20 december awor. E exposicion menciona a desaroya di un manera organico/natural durante combersacionnan cu director interino di MANA Pancho Geerman. Na augustus ultimo Olga a brinda un evento experencial durante dos anochi sigui cu a encanta publico. Bishitantenan a experencia e amplitud y profundidad di su obranan den varios medio artistico.

Durante e charla riba 14 di december awor, Olga lo elabora tambe riba e entrenamento di investigacion artistico na cua ela participa na Arthaus, “International Training and Research Centre for Theatre and Performance makers” di mei pa juli 2023 na Berlin, Alemania. UNOCA a haci su participacion na e training aki posibel.

Den e training, na cua artistanan internacional a participa, a explora y experimenta cu diferente asercamento di nan trabou. Ta trata di un metodo experimental pa crea arte, den cua artistanan ta investiga tecnicanan nobo, material-, concepto- of temanan pa amplia nan practica creativo. Na Berlin Olga a explora opcionnan pa habri porta pa futuro proyecto- y colaboracionnan. Pareu cu su training na Berlin e tabata tin e exposicion ‘Tera Incognita’ na Bogota Colombia.

Specialmente pa e ocasion aki Olga lo comparti algun elementonan di practica artistico di proceso di creacion pa asina esnan presente por explora esaki. Directora di UNOCA, sra. Ray-anne Hernandez y director interino di MANA lo tene un introduccion cortico riba e motibonan di cada un pa sostene artistanan. E evento lo ser presenta den nos idioma nacional Papiamento. UNOCA ta brinda publico e anochi aki dushi pasaboca y algo di bebe. Conoce un artista Arubiano multi-diciplinario mas di aserca door di acudi na e charla aki.