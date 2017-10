Charla “Ban Papia” riba Dia Mundial di Salud Mental a hala un publico basta grandi

Riba Dia Mundial di Salud Mental, Plataforma Promocion di Salud a organisa un evento riba salud mental, cu e tema “Ban Papia”. Salud mental ta un parti masha importante di nos salud pero lamentablemente e no ta haya suficiente atencion.

“Nos tur tin e responsabilidad pa nos propio salud pero tambe pa yuda otro. Salud mental y bienestar no ta algo cu bo por mira y hopi biaha e no ta facil pa ripara si un persona no ta sinti su mes bon. Por ta dificil pa admiti cu bo tin un tristesa, un miedo of un frustracion y mester tin suficiente espacio pa papia over di esaki pero tambe mester di un persona cu ta tuma e tempo pa scucha. Ora un persona cuminsa papia un otro por yud’e, locual por preveni pa e problema bira algo pio. Malesanan relaciona cu salud mental ta causa hopi sufrimento den silencio. Esaki ta algo cu no mester, pasobra cada persona por wordo confronta cu un problema relaciona cu nan salud mental y nos mester cuminsa papia, scucha y yuda otro”, asina Marianne Eelens, Hefe di Seccion Promocion di Salud na Directie Volksgezondheid (DVG) a duna di conoce.

DVG a organisa un evento pa conscientisa y informa comunidad y a purba trece varios aspecto di salud mental padilanti. Tabatin oradornan cu a elabora riba nan experencia personal den nan famia, banda di expertonan cu a splica kico ta salud mental. Publico a compronde cu salud mental no ta solamente un enfermedad, pero mas bien e capacidad pa un persona por deal cu diferente pensamento, emocion pero tambe relacion. Salud mental y bienestar ta trata cu un persona por salba su mes y keda saludabel den diferente situacion cu bida ta trece dilanti.

Tambe a dedica atencion na e parti di arte y con esey ta relaciona cu salud. A organisa un baile, poesia, musica, pero tambe a pinta pa ilustra un otro forma pa expresa bo mes, un otro forma di papia y splica con bo ta sinti.

“Como organisadonan nos a keda hopi satisfecho cu e evento, interes tabata grandi, tabatin mas cu 200 hende y a nota cu tin un hamber pa mas informacion. Hopi hende kier ta envolvi y mas hende a cuminsa papia. Hendenan a bin bisa cu nan tin reto cu e asunto aki y a gradici pa brinda e oportunidad pa cera conoci mas cerca cu salud mental”, di acuerdo cu Marianne Eelens di Directie Volksgezondheid (DVG).