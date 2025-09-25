Colega Charine Solognier-Croes, jr. system-/netwerkbeheerder na departamento di IT, no a sospecha net nada ora ela drenta bek su oficina despues di lunch. Un sorpresa grandi ela topa cune na momento cu su famia, coleganan y miembro di Hunta di Directiva Gregory Croeze a dal e grito di ‘surprise’. Un rato ela keda den shock prome cu a realisa cu nan tur t’ey pa celebra su bunita nominacion di empleado na Hospital pa luna di augustus 2025. Un momento super special cu sigur nunca elo lubida. Charine su motivacion y dedicacion ta un ehempel pa tur. E ta wordo mira como e ‘boss lady’ di su departamento: cariñoso, atento y semper cla pa yuda.

Charine ta un ‘yabi’ esencial den e team; e conexion entre e departamento di ICT y e resto di Hospital. Su actitud accesibel y confiabel ta haci cu coleganan ta sinti nan mes sigur pa acerc’e pa ayudo y conseho. E no ta husga y ta un colega agradabel pa traha cune, ta scucha cu hopi atencion, ta comunica y duna feedback na un manera cla y semper ta proactivo den hunto busca solucion. E ta traha duro y tin e mentalidad di bay ‘the extra mile’ pa sigura cu su servicio di asistencia ta ‘on point’.

Tur colega ta di acuerdo cu Charine stima su trabou. E ta mantene su conocemento y abilidadnan semper ‘up- to-date’. E ta sigui desaroyonan di cerca y ta aplica loke e ta siña di biaha pa asina keda efectivo y profesional den su trabou. E ta mira retonan for di diferente perspectiva y na un manera structura e sa di busca solucionnan rapido y eficiente. Sin duda e ta contribui continuamente ne progreso di e departamento.

Manager di Sistema y Infrastructura, Jonathan Odor, ta conta cu Charine ta e ‘Eye of the hurricane’. “Charine t’esun cu ta keda calmo den cualkier situacion y ta e lijm cu ta wanta henter e team hunto.”

Hunta di Directiva, management y coleganan ta hopi contento y orguyoso di tin Charine den team di HOH. Masha pabien cu e reconocemento bunita aki!