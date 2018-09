Chanel ta manda cobra bendedo di productonan falso

UTRECHT, Hulanda- Un bon ingreso extra cu e bendemento di productonan falso di marca via Facebook, tabata tin su consecuencianan. Un señora di Utrecht a hay’e cu’n recibo basta pica for di Paris. E señora en cuestion mester paga e productor Franses di e marca di luho, Chanel, miles di euro.

Na comienso di 2016 e señora en cuestion, bou di e nomber ‘My Home” tabata bende carteranan, tas y perfume di Chanel y otro marcanan di luho, riba Facebook y Marktplaats.

Chanel pa 12,50 euro

Chanel a contrata e detectivenan di ACCP, cu e.o. a cumpra un cartera di Chanel, falso, for di e señora pa 12,50 euro. Den un intercambio via mail di e benta, e señora a bisa di tin 90 cartera mas, di cual mita di Chanel.

Chanel a exigi e señora pa stop cu su actividadnan y a ofrece pa yega na un acuerdo. Pero e señora no a acepta esaki ya cu segun e, e no tin nada di haber cu e benta. Un otro señora cu tabata biba cerca dje, y cu tabata tin acceso na su email y su cuenta bancario, lo ta esun responsabel pa esaki.

Negoshi sistematico

Chanel no a para keto y a demanda e señora. Door cu e señora no a presenta y no a defende su punto, corte ta sali for di e punto di bisa cu e señora en berdad, sistematicamente tabata bende productonan falso, manera cu Chanel a trece dilanti.

Esaki a costa e señora, cu ta bisa cu e no tin trabao ni tampoco entrada, basta caro. E lo mester entrega Chanel cuenta oficial di tur loke el a bende y tur locual e tin den stock, y e cantidad cu el bende caba. E cuenta aki lo mester wordo haci door di un accountant independiente y ta core pa su mesun cuenta.

Entrega ganashi

Tambe e lo mester entrega su stock na Chanel cu lo zorg pa esaki wordo destrui. Si e señora no cumpli, e lo mester paga un dwangsom di 250 euro pa dia pa cada producto, te cu’n maximo di 10 mil euro.

E ganashi cu e señora a haci ariba e benta di e productonan, lo mester wordo paga na Chanel. E gastonan huridico di 5774 euro tambe ta core pa cuenta di e señora.

E di dos triunfo

Na comienso di e aña aki caba, Chanel tabata tin su prome triunfo den Corte Hulandes, den un otro caso pa benta di productonan falso. Un studiante lo mester a paga 10 mil euro.

