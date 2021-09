Chadwick Tromp lo forma parti di Atlanta Braves

Internacional Deporte: Chadwick Tromp naci 21 di maart 1995 nos pelotero local pa algun dia caba no ta formando parti di San Francisco Giants unda el a keda saca for di e roster 40. Pero no a dura algun dia cu e noticia a drenta cu e ekipo Atlanta Braves a tuma nos astro catcher Chadwick Tromp over.

For di 2013 Chadwick a keda firma cu Cincinnati Reds. Na 2015 Chadwick a hunga pa Dayton cu e wega di Triple A, Louisville Bats, pa despues na 2016 a hunga den e seccion di Single A, Daytona Tortugas.

6 di januari 2020 Chadwick a keda firma cu minor league cu San Francisco Giants.

Y awor 21 di september 2021 a keda tuma pa Atlanta Braves.

