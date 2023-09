Chaco Taekwondo Academy a yena cu hopi atleta y nan ta cla pa participa den Ultimate Taekwondo Cup dia 2 di September den Centro di Bario Brazil. Despues cu e atletanan di Chaco Taekwondo Academy a logra nan di 3 Best Team, hopi mayor a busca caminda pa pone nan yiunan train na Chaco Taekwondo Academy. Chaco Taekwondo Academy ta e scol den e area di Noord cu ta forma atletanan di caliber.

Master Miguel Genser, Master Yoshmar Wever y Master Melvin Rasmijn a prepara 27 atleta pa participa den Ultimate Taekwondo Cup. Nan atletanan cu ta den Taekwondo Team Aruba tambe ta participa den Ultimate Taekwondo Cup. Chaco Taekwondo Academy a prepara nan team pa bringa pa gana e di 4 Copa

pa nan sigura nan luga den Best of the Best Truescore Aruba 2023.