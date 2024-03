Chaco Taekwondo Academy a tene examen pa tur e atleta chikitonan. Examen a wodo haci den dos dia. Chaco Taekwondo Academy ta e scol mas grandi di Taekwondo den area di Noord y e scol mas grandi na Aruba y ta train e muchanan na Scol Basico Kudawecha. Chaco Taekwondo Academy ta e scol na Aruba cu mas hopi faha preto.



Examen no ta facil, pasobra e atletanan mester a demonstra cu nan a siña kiko ta Taekwondo for di Master Miguel Genser, Master Yoshmar Wever, Master David Dubero, Master Maurisio Tromp, Mireya Dirksz y Master Melvin Rasmijn.Examen a consisti di Theoria, One-Step y Two-Step, Self Defense, Technica, Semi Sparring y Kibra Tabla.Durante examen di e chikitonan Master Yoshmar Wever y Master Miguel Genser a presenta e contenido di examen, mientras Mireya Dirks tabata cana controla y Master Melvin Rasmijn tabata nota tur cos den e laptop.Na Final di e examen e 4 examinatornan a duna puntuacion pa wak ken tur a pasa nan examen of lo haña un her examen.