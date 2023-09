Diasabra ultimo Brazil Taekwondo Stichting a organisa Ultimate Taekwondo Cup patrocina pa Banco di Caribe

den Centro di Bario Brazil. Ultimate Taekwondo Cup tabata e ultimo clasificacion pa Best of the Best Truescore 2023 Aruba.

Chaco Taekwondo Academy bou guia di Master Miguel Genser, Master Melvin Rasmijn y Master Yoshmar Wever

a set un record di Best Team. Esaki ta e di 4 biaha consecutivo cu Chaco Taekwondo Academy ta sali Best Team.

Chaco Taekwondo Academy ta e scol di Taekwondo den area di Noord cu ta train na Scol Basico Kudawecha

tur Dialuna, Diaranson y Diabierna for di 5:30 te cu 6:15 di atardi pa e chikito y hobennan 4-17 aña.

Brazil Taekwondo Stichting ta felicita tur scol cu a participa den Ultimate Taekwondo Cup y Chaco Taekwondo Academy

cu nan di 4 Best Team. Otro siman lo anuncia e team di Aruba pa Best of the Best Truescore 2023 Aruba.