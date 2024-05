Den fin di siman Brazil Taekwondo Stichting a organisa Cas Bon Taekwondo Cup. Cas Bon Taekwondo Cup ta e prome cualificacion pa Best of the Best 2024. Varios scol di Taekwondo a participa y a haci Cas Bon Taekwondo Cup un evento grandi.



Presidente di Brazil Taekwondo Stichting Master Clifford Rasmijn a felicita Chaco Taekwondo Academy cu nan logro di Best Team di Cas Bon Taekwondo Cup 2024. Na aña 2023 Chaco Taekwondo Academy a sali Best Team y esaki ta e fruto di e bon training di Master Melvin Rasmijn, Master Yoshmar Wever y Master Miguel Genser.Chaco Taekwondo Academy ta train na Scol Basico Kudawecha na Noord.