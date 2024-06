Den fin di siman Brazil Taekwondo Stichting a organisa Aracari Taekwondo Cup. Aracari Taekwondo Cup tabata e di dos cualificacion pa Best of the Best 2024.



Chaco Taekwondo Academy a derota tur e scolnan un biaha mas y a logra score mas punto cu nan 7 miho bringadonan.Master Clifford Rasmijn di Brazil Taekwondo Stichting a felicita Chaco Taekwondo Academy cu nan di dos logro pa e aña aki. Representante di Aracari a haci entrega di tur e premionan.