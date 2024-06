Den fin di siman Chaco Taekwondo Academy den presencia di algun faha preto a lansa nan emblema nobo.



E emblema nobo a wordo diseña pa Master Melvin Rasmijn, Master Miguel Genser y Master Yoshmar Wever y a wordo aproba pa Grand Master Chaco Cornelio. Master Melvin Rasmijn a splica mas tocante di e emblemay e significacion.

Grand Master Chaco Cornelio a pasa e scol di Taekwondo pa Master Melvin Rasmijn, Master Miguel Genser y Master Yoshmar Wever y awo Noord Taekwondo Center a bira Chaco Taekwondo Academy.



Cu e nomber y emblema nobo, Chaco Taekwondo Academy a bira e scol di Taekwondo mas grandi di Aruba.

Lesnan di Taekwondo ta wordo duna na Scol Basico Kudawecha y tin varios faha preto ta yuda guia e atletanan chikito cu ta train Dialuna, Diaranson y Diabierna for di 5:30 te cu 6:10 di atardi. Hoben te cu adulto ta train for di 6:10 di atardi te cu 7:30 di anochi. Aña pasa Chaco Taekwondo Academy a sali Best Team den tur evento di Taekwondo na Aruba.