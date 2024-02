Hunto cu Sint Maarten y CBCS, Corsou a logra haya un solucion pa e problematica cerca ENNIA. E solucion aki lo acapara un parti considerabel di e presupuesto di e pais, sinembargo, Corsou ainda tin algun espacio financiero. Awor ta e momento pa probecha e espacio aki pa atende cu e sobra riesgonan presupuestario, manera e posicion di debe y e deficitnan den cuido y seguridad social, tal como Colegio di supervision financiero Corsou y Sint Maarten (Cft) a enfatisa den combersacionnan reciente cu Gobierno di Corsou.

Na final di 2023, hunto cu Sint Maarten y Banco Central di Corsou y Sint Maarten como administrado y supervisor di ENNIA, Corsou a yega na un acuerdo tocante di un solucion pa e problemanan cerca ENNIA. Como parti di e solucion aki, Corsou ta compromete su mes na un contribucion anual di ANG 30 miyon entrante 2027, pa un periodo di 30 aña. Apesar di e desaroyo economico faborabel di Corsou, un maneho presupuestario prudente – en parti den e marco di e obligacion aki – ta di sumo importancia.

Riesgonan pa e presupuesto

Ta asina cu e presupuesto di Corsou conoce algun riesgo cu por (sigui) presiona e presupuesto di e pais. Cft ta seriamente preocupa pa e delicades continuo di e situacion financiero di Curaçao Medical Center (CMC) y a enfatisa cu pa mas tarda na 2024 lo mester soluciona esaki structuralmente. E situacion di CMC ta un ehemplo pa excelencia di e necesidad mas amplio pa reformacion den cuido. Corsou ta gasta un parti relativamente grandi di su producto nacional bruto na cuido. Si no implementa reformanan, contribucionnan adicional for di e presupuesto di e pais ta inevitabel. Ademas, Cft te ainda ta preocupa pa e ingresonan ainda inseguro di e fee di licencia pa oferentenan di weganan di azar. Ta importante pa mitiga e riesgonan aki mas pronto posibel. Awor cu a yega na un solucion pa ENNIA, Corsou a bolbe drenta den negociacion tocante di e tasa di interes di e prestamo pa sosten di likides refinancia di ANG 911 miyon. Si ta asina cu Hulanda efectivamente ta baha e interes riba e prestamo aki, lo ta bon pa Corsou no uza e espacio financiero aki mesora incrementando otro gastonan, sino emplea esaki pa amortisacion di debe y inversionnan.

Cft a enfatisa tambe e importancia di inversionnan y reformanan duradero. Banda di un maneho presupuestario prudente, inversionnan y reformanan ta e pilarnan riba cua Corsou por realisa un crecemento economico duradero y garantisa e viabilidad di e pago di su debenan.

Pa 2024, Corsou ta presupuesta ANG 133 miyon pa inversionnan nobo, parcialmente financia mediante prestamonan nobo contrata. Sinembargo, e capacidad di implementacion te ainda ta limita. Na 2023, Corsou a realisa aproximadamente mitar di e inversionnan proyecta. P’esey, Cft a urgi Corsou pa aclara e planificacion di likides di e pais, pa asina reconcilia e inversionnan cu e normalisacion di e posicion di debe aumenta. Den e contexto aki, tambe ta di importancia pa identifica debidamente e riesgonan presupuestario.

Cft ta conseha Corsou pa keda actua di manera decisivo y pa mitiga diligentemente tur riesgo pa e presupuesto.