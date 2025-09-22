Sint Maarten tin añanan ta luchando cu deficitnan structural cerca e fondonan di cuido. Si no tuma accion, e situacion ta bira insostenibel. Ta di sumo importancia pa Sint Maarten implementa e seguro medico general mas pronto posibel.

Cft tin bastante tempo ta expresa su preocupacionnan tocante di e deficitnan cerca e fondonan di cuido, cu ta causa perdidanan cerca Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekering (SZV). E deficit cumulativo cerca e fondonan di cuido den e periodo 2010 te cu 2023 ta ascende te aproximadamente XCG 500 miyon. E añanan benidero, SZV ta anticipa deficitnan di XCG 30 pa 35 miyon pa aña. Actualmente ta compensa e deficitnan aki pa medio di surplusnan, principalmente di e pensioen di biehes (AOV). Como consecuencia, e reservanan di e fondo ta baha rapidamente. Fondo Monetario Internacional hasta ta pronostica cu e reservanan likido lo keda agota na 2029.

Tuma medidanan

Ta di importancia cu tin balance entre ingresonan y gastonan. Den caso di Sint Maarten, e gastonan di cuido structuralmente ta surpasa e ingresonan, loke ta causa un deficit. Esaki ta un riesgo grandi pa finanzas gubernamental. E añanan venidero, e poblacion di Sint Maarten lo sigui envehece. Pa un sistema sostenibel, tur hende mester contribui un “fair share”. Cft tin bastante tempo ta urgi cu mester tuma medidanan pa reduci e deficitnan. Sint Maarten ta traha riba un seguro medico general (GHI/SAAHA) cu ta spera di conduci na ingresonan di prima mas alto y gastonan manehabel. Sin embargo, e trayecto legislativo ta canando pa mas cu dies aña caba. Cft ta pidi tur stakeholder envolvi, incluyendo Minister di Salubridad Publico, Desaroyo Social y Trabao, Minister di Finanzas, SZV i e hospital (SMMC/SMGH) pa colabora y atende ku e problematica.

Cft tambe ta enfatisa e importancia di e sobra medidanan cu Sint Maarten ta trahando riba dje, manera e uso mas frecuente di remedinan generico, un rol mas fuerte pa cuido primario (dokter di cas) y eleccionnan mas consciente respecto di trasladonan pa cuido medico den exterior. E plannan aki a ser traha basta tempo pasa. Awor ta trata di implementacion.

Presupuesto pa 2025 y 2026

E presupuesto pa 2025 a ser aproba na januari 2025 pa Parlamento, y a keda stipula basta tempo despues, riba 10 di juli di e aña aki. Esaki ta mas cu seis luna despues di e fecha limite legal, 15 di december 2024. Actualmente, Sint Maarten ta trahando riba e presupuesto pa 2026. Cft ta urgi e pais pa haci tur esfuerso pa stipula e presupuesto aki prome cu aña nobo ta cuminsa. Di e manera aki, e pais por duna un paso importante den e mehoracion di maneho financiero.