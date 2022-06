Willemstad – Economia di Corsou ta mustra un recuperacion considerabel for di den e di dos mita di 2021. Corsou mester probecha di e periodo di recuperacion aki pa pone su presupuesto structuralmente na ordo y al respecto mester controla e gastonan. Den combersacionnan reciente Colegio di Supervision Financiero di Corsou y Sint Maarten (Cft) a urgi Gobierno di Corsou pa haci esey. Corsou ta reduciendo su deficitnan presupuestario plurianualmente, tambe danki na e progreso den cobramento di impuesto, pero e retonan ta sigui ta grandi. Rond mundo tin un inflacion significativo, y interupcion continuo den e cadena logistico por eherce presion riba e recuperacion. Reduccion di e debe publico na un nivel aceptabel tambe ta sigui ta un tarea inmenso. Ademas, ta necesario pa implementa reforma pa garantisa sostenibilidad di e sistema di cuido y seguridad social pa futuro. Aunke Corsou ta realisando entrada fiscal mas halto, control di gasto y reforma ta keda di gran importancia.

Pa e aña aki Banco Central di Corsou y Sint Maarten ta calcula un crecemento economico real di 5,2 porciento. FMI ta calcula e crecemento economico na 2022 na 6,5 porciento. E expectativa ta cu inflacion lo sigui aumenta na 2022 te surpasa 6 porciento. Economia lo yega atrobe na e nivel di prome cu pandemia na 2022-2023.

Hopi aña di recesion economico y un debe publico creciente a empeora finansa publico fuertemente. Actualmente debe publico di Corsou ta ascende na ANG 4.300 miyon (esey ta 84 porciento di e PIB). Corsou ta para dilanti di un gran reto pa reduci e debe publico y hib’e na un nivel sostenibel mas lihe posibel. Un combinacion di reforma fo’i den e Pakete di Medida (Landspakket), maneho presupuestario stricto, disciplina presupuestario rigido y reduccion structural di e gastonan di sector publico, cuido y seguridad social lo mester garantisa un reduccion di e debe publico.

Presupuesto di 2022 y 2023

Corsou ta trahando riba un modificacion di e presupuesto pa medio di cual lo reduci e deficit den servicio ordinario te na ANG 123 miyon (2,3 porciento di e PIB) na 2022 y lo realisa surplus for di 2023. E surplusnan for di 2023 ta di importancia, pasobra cu nan lo por cuminsa cu amortisacion di e debe. Tanto e deficit ahusta pa 2022, di ANG 123 miyon, como e surplus previsto di ANG 8 miyon (0,2 porciento di e PIB) na 2023 ta keda fragil. Tambe, en bista di e caracter structural insigur di e entradanan fiscal, cu actualmente ta mas halto, y e retonan den cuido y seguridad social, control di gasto, entre otro riba gasto di personal (overtime) y bien y servicio, ta sigui ta di gran importancia. Corsou mester limita medida incidental cu ta conduci na perdemento di entrada, manera compensacion di e prijsnan di combustibel, lo mas posibel den tempo of adopta medida compensatorio pa esey. Tambe lo mester tuma cu gran urgencia medida pa aumenta entrada, manera introduccion di e cuota di licencia pa proveedonan di wega di suerte.

Corsou por aumenta e potencial di crecemento di economia introduciendo reforma sostenibel den economia y den gobierno. Inversion eficaz, por ehempel den infrastructura, y reforma specifico, manera, por ehempel, adaptacion di e sistema di licencia, por contribui significativamente na crecemento economico sostenibel. Corsou mester probecha tambe te na maximo di e oportunidadnan cu e Pakete di Medida (Landspakket) ta ofrece al respecto.

Impuesto

Aña pasa Corsou tabata exitoso cu recaudacion di impuesto atrasa y aumento di cumplimento di obligacion fiscal. Por lo tanto, e recuperacion plurianual di finansa publico presupuesta ta wordo impulsa pa gran parti door di aumento di e entradanan fiscal, cualnan lo mester proveni di un efecto structural di e accionnan actual di cumplimento fiscal. Cft a pidi Corsou pa sigura e resultadonan aki durante mas aña, optimalisando Servicio di Impuesto y e sistema fiscal ainda mas.

Cuido y seguridad social

Cft a bolbe insisti cu economisacion den cuido medico y den seguridad social ta necesario pa garantisa pagabilidad y calidad di e sistema social den e proximo añanan. Corsou ta paga un contribucion anual di ANG 306 miyon na e fondonan social y ademas e ta obliga na compensa e deficitnan den e fondo fluctuante. Na 2021 Gobierno a dicidi di introduci diescinco medida cu lo mester garantisa cu den 2022 y 2023 e fondo fluctuante ta keda den balans. Algun di e medidanan ya a sufri retraso, cu como consecuencia cu lo mester tuma medida compensatorio na termino cortico. Den e cuadro ey Cft a señala tambe cu Corsou ainda no ta realisando e economisacion eficiente den cuido, cu el a priminti na 2018, pa cubri e gastonan di operacion excesivo di Curaçao Medical Center. Particularmente den limitacion di e remedinan sin recept y sustitucion di remedi specífico pa remedi generico no tin suficiente progreso. Cft a pidi Corsou pa introduci e medidanan aki mas pronto posibel.

Di 20 te y cu 22 di juni 2022 Cft a haci un bishita na Corsou y a hiba combersacion cu Gobernador, Ministro di Finansa, Ministro di Desaroyo Social, Trabou y Bienestar, Conseho di Ministro y e Comision Financiero di Parlamento. Cft a combersa tambe cu Directorado di Banco di Seguro Social (SVB).

