Economia di Corsou a recupera di forma prospero den e prome semester di 2022. Corsou ta reduci e dificit presupuestario den 2022 y ta presenta un presupuesto balansa den 2023. Sin embargo, recuperacion di finansa publico ta fragil y ta bou di presion pa motibo di e crecemento economico decreciente. Incertidumbre economico nobo y tardamento den economisacion y reforma den cuido di salud y seguridad social ta forma riesgo durante hopi aña pa finansa publico. Reduccion structural di gasto den sector publico, cuido di salud y seguridad social combina cu un maneho presupuestario stricto, disciplina presupuestario y reforma saca fo’i den e Pakete di medida (Landspakket) ta esencial pa mantene recuperacion di finansa publico. Colegio di supervision financiero di Corsou y Sint Maarten (Cft) a urgi pa esaki den e combersacionnan reciente cu Gobierno di Corsou.

Na cuminsamento di 2022 economia di Corsou a recupera fuertemente di e crisis di pandemia. Banco Central di Corsou y Sint Maarten ta calcula cu e crecemento economico real lo ta di 5,5 porciento den 2022. Impulsa parcialmente pa e recuperacion fuerte aki Corsou ta reduciendo e deficit presupuestario den 2022. Sin embargo, combinacion di inflacion halto, subida di interes y aumento di incertidumbre economico debi na e guera na Ucraina ta strobando crecemento economico den henter mundo. Bou di influencia di e biento contrario economico aki ta spera cu e crecemento economico real na Corsou lo baha te na 2,9 porciento den 2023.

Añanan di recesion economico y un debe nacional creciente a empeora finansa publico di Corsou fuertemente. E debe nacional di Corsou ta monta actualmente na ANG 4.3 miljard, esta 87 porciento di e Producto Interno Bruto (PIB). Corsou ta enfrenta e tarea inmenso di reduci e debe nacional na un nivel aceptabel. Pa esaki ta necesario reduci e gastonan di sector publico, cuido di salud y seguridad social structuralmente, combina cu un maneho presupuestario stricto, un disciplina presupuestario stricto y reforma saca fo’i den e Pakete di medida (Landspakket). Tambe Corsou lo beneficia si structuralmente garantisa e tremendo mehoracion den cobramento di impuesto.

Presupuesto 2023 y despues

Gobierno di Corsou recientemente a entrega e proyecto di ley di presupuesto di 2023 na Parlamento. Den e proyecto di ley di presupuesto Corsou ta presenta un presupuesto balansa pa 2023 y 2024 y surplus for di 2025. Cft a urgi Corsou pa realisa surplus ya caba for di 2023 y pa uza e surplusnan ey pa pago parcial di e debe nacional. For di 2021 Corsou ta logrando bon resultado cu e proyecto pa aumenta cumplimento fiscal y optimalisa aplicacion di impuesto. Di otro banda, ainda no tin medida structural pa reduci gasto. E presupuesto di Corsou ta contene varios riesgo cu, si no controla nan suficientemente, nan por desbarata recuperacion di finansa publico. Asina, por ehempel, Cft a expresa su preocupacion tocante tardamento di reforma y economisacion den cuido di salud y seguridad social, aumento di gasto di personal y consumo halto riba e post di bien y servicio. Ademas, Corsou lo mester acelera medida pa aumenta entrada, manera introduccion di un tasa di licencia pa proveedornan di wega di suerte.

Cuido di salud y seguridad social

Reforma y economisacion den cuido di salud y seguridad social ta necesario pa garantisa sostenibilidad di e sistema social tambe pa e futuro generacionnan. Cft tin basta tempo ta expresa su preocupacion tocante tardamento di e medidanan ey, y e riesgonan di esey pa presupuesto di e pais. Corsou ta paga un contribucion anual di ANG 306 miyon na e fondonan social y, banda di esey, e ta obliga di compensa e deficitnan den e fondo fluctuante. Cft a enfatisa cu Corsou lo mester tuma medida compensatorio na termino cortico pa evita deficit den e fondo fluctuante. Corsou mester probecha te na maximo di e oportunidadnan cu e Pakete di medida (Landspakket) ta ofrece pa reforma e sistema di seguridad social na forma sostenibel na termino largo.

Tambe Cft a expresa enfaticamente su preocupacion tocante e situacion financiero precario di Curaçao Medical Center (CMC). E continuo perdidanan ta hinca continuidad operacional di e cuido hospitalario den preta y no ta crea reserva pa mantenemento necesario di edificio di hospital y pa reemplaso di e instalacion di aparato medico. P’esey Cft a incita Gobierno di Corsou energicamente pa kibra e impasse y aborda e riesgonan di e situacion financiero precario di CMC den e presupuesto y proporciona cobertura unda esey ta necesario.

Di 17 te y cu 19 di october 2022 Cft a haci un bishita na Corsou y a hiba combersacion cu Gobernador, Ministro di Finansa, Ministro di Administracion, Planificacion y Prestacion di Servicio, Ministro di Asunto General, Comision Nacional di Reforma, Conseho di Ministro y Comision Financiero di Parlamento. Tambe Cft a hiba combersacion cu Directiva di Asociacion di Industria y Comercio di Corsou (VBC), Fundacion Oficina di Accountant di Gobierno (SOAB), Directorado di Banco Central di Corsou y Sint Maarten (CBCS), Autoridad di Cuido di Corsou (den fase di constitucion) y Directorado di Banco di Seguro Social (SVb).