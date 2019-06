Cft: Aprobacion di presupuesto ta decisivo pa progreso na Sint Maarten

Philipsburg – Colegio di supervision financiero (Cft) ta haci un apelacion na Sint Maarten pa aproba e presupuesto di 2019, cu ya ta basta atrasa caba. E aprobacion aki ta necesario pa por obtene prestamo, por ehempel, pa recuperacion di e aeropuerto, y pa por start cu proyecto cu ta aumenta e entradanan di gobierno, manera reforma di Servicio di Impuesto y mehoracion di e maneho financiero. E mensahe principal di Cft durante e bishita aki ta: traduci e plannan den accion y resultado tangibel.

Sint Maarten te ainda no tin un presupuesto aproba pa 2019. Cft ta pidi Parlamento pa tuma un decision tocante e proyecto di presupuesto mas pronto posibel. Un presupuesto pa 2019 ta proporciona gobierno un base legal pa e gastonan planea y ta un condicion pa impulsa proyecto importante y, por lo tanto, prestamo necesario. Cft ta enfatisa importancia di un administracion fiscal fortifica, cu mester conduci na e tan necesario aumento structural di ingreso di gobierno. Lo por uza e ingresonan futuro aki pa efectua e tareanan publico necesario, supera e atrasonan di pago actual y reduci e debe di e pais.

Ehecucion di e plan nobo pa mehoracion di e maneho financiero a haya retraso, mientras cu den e ultimo añanan no a realisa progreso significativo cu e plan original. E falta aki di progreso significativo ta pone e acuerdo cu Sint Maarten pa obtene un declaracion aprobatorio di accountant pa e cuenta anual di 2021 bou di presion. Presidente di Cft Raymond Gradus: “Cft ta insisti pa ehecuta implementacion di e mehoracionnan importante aki sin mas tardansa.”

Otro cuestion cu a discuti durante e bishita di Cft ta ehecucion di e presupuesto di 2019, preparacion di e presupuesto di 2020, apoyo di likidez y e estado actual di e instruccion di Conseho di Ministro di Reino di 2015. Pa cumpli cu e instruccion ey Sint Maarten mester compensa su deficitnan di pasado, elimina su atrasonan di pago y haci e sistema di cuido y prevision di behes di e pais mas sostenibel. Relaciona cu e ultimo aki Sint Maarten a propone pa subi edad di Pensioen di Behes di 62 pa 65 aña na 2020. Cft ta conseha Sint Maarten pa start e proceso presupuestario pa 2020, di moda cu den e proximo lunanan lo tin un proyecto di presupuesto y por inclui den dje subida di edad di Pensioen di Behes. Cft ta expresa su decepcion pa e echo cu te ainda no a implementa e adaptacion priminti di e legislacion tocante pensioen. Mas tardansa no ta deseabel at all.

Ta spera cu e cuota di debe di Sint Maarten lo aumenta di 37 pa 51 porciento na 2019. E aumento aki ta principalmente un consecuencia di e prestamo previsto pa inversion di capital, e prestamo pa recuperacion di e aeropuerto y e apoyo di likidez. Cft lo sigui e desaroyo di e proporcion entre e debe y e PIB, pa manten’e na un nivel sostenibel.

Na 2010 Hulanda a palabra pa tuma over 70 porciento di e debe pendiente di ex-Antia Hulandes. Na mes momento a adopta e Ley di Reino di supervision financiero y a crea Cft pa yuda e paisnan Sint Maarten y Corsou preveni cu un situacion di debe insostenibel lo a bolbe presenta. Como resultado di e Ley di Reino ta aplica un tasa di interes abou pa e debenan pendiente y pa prestamo nobo pa inversion di capital. E tasa di interes aki ta considerablemente mas abou cu interes na otro pais den Caribe. Sint Maarten tin, por lo tanto, mas libertad financiero pa uza e recursonan pa e necesidadnan di e poblacion di Sint Maarten.

Cft ta pidi un bes mas atencion di gobierno pa finalisacion di e cuentanan anual di e añanan anterior pa completa e proceso di hustificacion. Parlamento a aproba caba e cuentanan anual di 2013 y 2014, pero Gobernador mester firma nan ainda. Ainda no a presenta na Parlamento e cuentanan anual di 2015 y 2016 y ainda mester elabora e cuentanan anual di 2017 y 2018.

Colegio di supervision financiero di Corsou y Sint Maarten a bishita Sint Maarten di 24 te 26 juni y a tene reunion cu Gobernador, Ministro di Finansa, Conseho di Ministro y e director di programa pa reforma di Servicio di Impuesto.

