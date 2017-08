Ceremonia masal di renobacion voto matrimonial riba beach

E siman aki tabata hopi importante pa nos isla como destinacion turistico, uno caminda cu a haya un proyeccion internacional inmenso. Aruba Tourism Authority hunto cu su oficinanan rond mundo a logra realisa un campaña particular treciendo mas di 160 pareha pa renoba nan compromiso di matrimonio. Esaki a tuma luga diamars atardi cu bahada di solo riba Eagle Beach compaña pa tur e decoracion y celebracion den e estilo unico cu Aruba so por ofrece.

E evento ta hayando un acogida tremendo atrabes di e rednan social poniendo Aruba destaca den diferente plataforma di noticia pa e ceremonia mas grandi di renobacion di votonan matrimonial cu a yega di celebra den Caribe. Di e manera aki un biaha mas Aruba ta demostra cu ta e destino di mas atractivo, pero tambe mas innovador pa loke ta trata e posibilidadnan y su mercadeo.

ATA a percura pa entre e mas di 320 participante, a inclui algun pareha cu personahenan conoci den mundo di turismo, pero tambe celebridad Mericano manera ta Tamra and Eddie Judge, di e programa di television “The Real Housewives of Orange County” riba Bravo TV. Tur pareha tabata asina impresiona, contento y satisfecho. Mas cu claro tur a transmiti tur nan experiencianan riba Instagram, Snapchat y Facebook.

Den e prome dia despues di e evento a registra mas di 300 post cu e hashtag di #ArubaIDo. Un di e parehanan a conta con nan a biaha pa casi 5 mil miya for di Inglatera pa renoba nan compromiso cu otro. E impresionnan riba e cuenta di Twitter cu e mesun hashtag a crece cu casi 2 miyon for di comienso di e evento, te na un total di 8.2 miyon, y e storia riba Instagram a ser mira mas di 58.000 biaha. E evento aki no solamente a haya un cobertura solido riba internet y rednan social, sino tambe agencianan di noticia mericano manera FOX TV a reporta e evento na Aruba pa henter Merca den menos di 12 ora. Esaki a captura atencion di mas di miyones di televidente mericano. Mas y mas medionan di comunicacion rond mundo ta raportando e evento unico aki, incluyendo ya caba mas di 22 miyon di impreshon na mas di 3.9 miyon di hende, algo cu A.T.A. ta monitoreando di serca pa determina efectividad di e strategia promocional, cu den un tempo relativamente cortico a cuminsa duna resultadonan imediato, positivo y desea.

Aruba Tourism Authority ta gradici tur esnan cu a forma parti di e campaña publicitario aki y specialmente na tur e parehanan cu a haci e ceremonia masal posibel. Sigur Aruba ta luciendo un biaha mas y e imagen cu nos isla ta e destinacion perfecto pa parehanan bin compromete, casa y pasa honeymoon ta kedando graba pa miyones y miyones di persona rond mundo. A.T.A. tin conviccion cu resultado di e activacion aki ta bay trece su resultado positivo pa e periodo y añanan nos dilanti.