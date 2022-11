Algo cu a hala hopi atencion den parlamento di Aruba diamars durante e tratamento di presupuesto supletorio, cos a cambia di rumbo un rato momento cu e parlamentario di Avp sra Mervin Wyatt Ras durante cu e tabata na palabra a papia cu ultimo dia tin papia di kende a come den parlamento cu zwaaimento di papel. Segun Mervin Wyatt Ras a bisa na voz halto, un di boso a come mi cuminda, ahaaa e puyito mester sali for di e macuto paso un di boso a come cuminda cu nos a skirbi y cu nos no a come, aha y con bo ta yama hende asina.



Di biaha e presidente di parlamento sr Vrolijk a habri e microfono pa e papia y a bisa cu ta duna espacio pa asimila, trankilidad y lo bay haci un onderzoek y pa tur hende ta rustig.

Sra Mervin a sigui na palabra y a bisa mester bay find out kende a come nos cuminda un di boso, porta un di e ministernan. Parlamentario Mervin Wyatt Ras a bisa cu ban papia habri debi cu ta tilda nos di tur sorto di cos y hende ta puntra nos riba caya pero e Ministernan tambe ta come aki den riba gasto di parlamento. Si bo ta tira piedra ta prepara cu bo ta haye bek y nos mester ta hopi mas maduro den parlamento, pasobra e ta rebaha y baha e nivel di parlamento cu nos tin.

Esaki a hala hopi atencion unda tur hende a reaciona riba e parti aki y video birando un viral, e pregunta ta Mervin Wyatt Ras a haya su cuminda???