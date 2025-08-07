Pa cera e Siman Mundial di Duna Pecho, Minister Melvin Wyatt-Ras a ricibi dos figura clave den e area di lactancia y nutricion den e prome fase di bida: Sra. Caroll Kock di Pro Lechi Mama (PLM) y Sra. Minouche Lopez, IBCLC di Lacthera Aruba.

E reunion, cu tabata inclui un presentacion visual y un dialogo constructivo, a pone un luz importante riba e situacion actual di dunamento di pecho na Aruba.

Algun dato interesante di e presentacion:

85% di mama ta inicia cu dunamento di pecho.

Solamente 41% ta inicia esaki durante e prome ora despues di nacemento.

Y apenas 19% ta sigui duna pecho te cu 6 luna despues di nacemento.

Dunamento exclusivo di pecho durante e prome seis luna di bida ta reconoci ampliamente pa autoridadnan mundial di salubridad manera WHO y UNICEF, como un di e intervencionnan mas eficaz pa stimula salud y desaroyo duradero. Dunamento di pecho ta yuda pa preveni infeccion, fortalece sistema immunitario y contribui na un fundeshi fuerte di salud y bienestar pa bida largo.

Un investigacion local, realisa den colaboracion cu Wit Gele Kruis y Directie Volksgezondheid, a mustra claramente cu hopi mama ta stop duna pecho no pa falta di deseo, sino pa falta di sosten, informacion of tempo.

Esaki ta enfatisa e necesidad pa un sistema di sosten mas fuerte pa mama, tanto na nivel familiar, den sector di salubridad, como tambe na trabou.

Dunamento di pecho no ta solamente un acto di amor, pero tambe un strategia eficaz pa salubridad publico.

Segun investigacion internacional (World Bank, WHO, UNICEF), pa cada dollar inverti den promocion di duna pecho, e beneficio economico por yega te US $ 35 den salud y bienestar riba largo plazo.

Ministerio ta gradici e esfuerso continuo di Pro Lechi Mama y Lacthera Aruba, cu ta traha tur dia sin falta, pa promove un start saludabel pa cada mucha.

“Inverti den mama, ta inverti den futuro di nos comunidad.” segun Minister Wyatt-Ras.

E compromiso di Minister pa fortalece sosten pa mama y yiu ta sigui — pa un comunidad mas fuerte, saludabel y husto.