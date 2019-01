Ceramento di caminda pa construi dos viaduct na Meiveld y Hato

Departamento di Obra Publico ta desea di informa e comunidad di Aruba pero specialmente e automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda di Meiveld y Hato riba cambionan den trafico relaciona cu ceramento di caminda. Diasabra 12 di januari lo bay cera e caminda di Meiveld for di 9 or di mainta relaciona cu inicio di contruccion di e promer viaduct y e siman siguiente dia 21 di januari for di 9’or di mainta lo bay cera e caminda di Hato pa e construccion di e dos viaduct. E trabounan akinan lo tin un duracion di 6 luna. Desviacion di trafico na e respectivo sitio y camindanan ta lo siguiente:

Meiveld

Trafico for di Meiveld direccion Tarabana lo bira na man robes adres Cumana 77 pa sigui ariba Caya G.F. Betico Croes y via rotonde Cumana. Trafico for di Tarabana direccion Meiveld por bira na man drechi adres Meiveld 10 te Cumana 21 pa sigui ariba Caya G.F. Betico Croes y via rotonde Cumana.

Hato

Trafico for di Pitastraat direccion Caya Mageuy ta desvia via Cocorabana y Caya Ernesto Petronia.Trafico di Caya Mageuy direccion Pitastraat ta desvia via Aloëstraat y Caya Ernesto Petronia.

En conexion cu e trabounan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilista pa no haci uzo di e camindanan menciona. Ta urgi un y tur tuma bon nota di e borchinan di indicacion y por fabor tene cuenta cu e inconveniencianan cu por surgi. DOW ta pidi disculpa y ta gradici pa e comprension.

