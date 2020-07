Ceramento di caminda pa asfalta na Pos Abou

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente e automobilistanan cu diahuebs 16 di juli 2020 y diabierna dia 17 di juli 2020 lo cera e caminda di Pos Abou pa asina cuminsa raspa/frees e caminda y despues asfalta.

E caminda cu ta bay asfalta lo ta di Pos Abou #10 te cu Pos Abou #17. Manera a menciona cu diahuebs y diabierna lo cuminsa raspa/frees e caminda for di 8’or di mainta te cu 4’or di atardi. Dialuna dia 20 juli 2020 te cu diamars dia 4 di augustus 2020 e caminda lo keda cera completamente pa asina por haci trabounan di asfaltamento.

Desviacion via Ponton lo ta via Cocorobana y Pitastraat y desviacion via Pos Abou lo ta via Caya Soeur Dorothea, Caya Soeur Desaderia, Caya Soeur Gararda Majella, Caya Soeur Dionysia, Schotlandstraat sigui pa Caya Ritmo.

En conexion cu esaki Departamento di Obra Publico ta haci un peticion pa no haci uzo di e area di construccion y ta pidi tur automobilista, negoshi y otro usuario pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu e trabounan aki lo por ocasiona, pa cual nos ta pidi nos disculpa.

