Ceramento di caminda en conexion cu trabounan di mantencion

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente nos automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda di Avenida Milio Croes cu diasabra 15 di september 2018 for di 7’or di mainta te cu diadomingo 16 September 2018 te 6’or

di atardi, lo ta cera e caminda menciona (dilanti Dakota Shopping Paradise) pa motibo cu

departamento di riolering mester haci mantencion.

Desviacion ta lo siguiente:

– Trafico for di Oranjestad ta desvia na Compleho Deportivo Prospero Trinidad (Avenida

Milio Croes 38B).

– Trafico for di Airport ta wordo desvia na Avenida Milio Croes 70.

En conexion cu e trabounan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilista pa no haci uzo di e camindanan menciona y ta pidi pa tene cuenta cu e

inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.

