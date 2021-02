Cera conoci cu Virginia Rasmijn, Exporter den e Master Class “From Zero to Hero- Empowered Women Exporters” di Exprodesk

Virginia Rasmijn, un “Career and Business” coach profesional certifica y fundador di Mustang Matters Coaching, ta forma parti di e grupo di profesionalnan cu a sigui cursonan di Exprodesk na Departamento di Asuntonan Economico y hunto cu algun otro damas a yega na e nivel di Master Class “From Zero to Hero: Mastermind- Empowered Women Exporters”. E meta principal ta pa e grupo aki, di “Empowered Women Exporters”, internacionalisa y crea aliansanan estrategico pa asina nan por exporta nan productonan, talentonan/servicionan. Cu esaki Exprodesk tin como meta pa encurasha y stimula mas di nos hende muhernan profesional cu tin e potencial pa exporta, cu nan tambe lo por logra esaki door di cera conoci cu e hende muhernan di “Empowered Women Exporters”.

Virginia ta sumamente contento di por comparti su servicionan cu tur hende rond di mundo. Apesar cu e ta fisicamente residencia y basa na Aruba, Virginia ta ofrece su servicionan virtualmente rond mundo. Cu e pandemia di COVID-19 y e crisis mundial economico cu a hinca nos den temponan di incertidumbre, hende ta wordo pusha pa confronta diferente situacionnan dificil. Significativamente, temponan manera esaki ta ofrece tambe oportunidadnan pa crea un cambio pa mihor.

Ora bo wordo forsa pa adapta, portanan nobo por dal habri, y oportunidadnan nobo por bira atractivo. Virginia tin hopi pasion pa yuda otro hende muhernan discubri oportunidadnan nobo y haya sa con valioso nan ta. Haciendo esey, su clientenan ta siña conoce nan mes y nan fortalesa, confronta trauma y habitonan malo cu nan a siña den nan hubentud y cambia e idea cu trabou ta un fuente di entrada so, pero cu e por bira tambe e creacion di satisfaccion personal. Cada persona tin habilidadnan, caracteristicanan, talentonan y un perspectiva unico cu ta haci nan perfecto pa cualkier trabou, proyecto, of direccion di negoshi den cual nan pone nan enfoke ariba dje. Virginia tin e habilidad den identifica e valor inmenso di e capacidad scondi di hende muhernan cu e ta traha cu ne. Su practicanan di coach ta data bek na e prome añanan den su carera tempo cu ela pone su soñonan riba segundo luga y a ignora su instincto cu tabata bise pa e bay sigui cu su pasion.

Como resultado, Virginia a haci fiansanan pa studia un topico cu e no tabata stima, ela traha den industrianan cu e no tabata sinti nada pa nan, ela sinti su mes insigur den su prestacion di trabou y despues di tempo ela experencia un burnout. Virginia ta desea di yuda otro hende muhernan pa siña di su propio erornan cu ela comete na comienzo di su carera pa asina por preparanan pa tin felicidad, exito, y confiansa den nan mes y nan carera. “Mi mester a pasa den henter un proceso di desaroyo personal pa yega unda mi ta awe,” Virginia ta bisa. “Despues cu mi a haya mas confiansa, mi por a logra mi metanan. Awor, mi kier yuda otronan haci mescos.”

Den su sesionnan, Virginia ta purba yuda hendenan kibra e circulo vicioso di huzga nan mes y pa haya e curashi pa tuma risico, busca oportunidadnan nobo cu normalmente nan lo no a busca, pa por sigui realisa nan soñonan. “Asina hopi hende, specialmente den e temponan aki, ta sinti desespera, y no tin speransa di mira ningun opcion pa nan mes,” asina Virginia a expresa. “Hende ta keda pega den e pensamento cu e unico cos cu nan sa of ta cualifica pa haci ta den e trabou den e industria cu nan a bay skol pe. E berdad ta, cu lo mi kibra bo CV bo dilanti pasobra loke ta para aden no ta mustra ni 20% di bo potencial.”

Mustang Matters Coaching y Virginia a guia clientenan Mericano, Arubiano y Hulandes caba pa resultadonan exitoso y oportunidadnan cu realmente ta showcase y honra nan talentonan. Un di su clientenan, un mama, a logra haya un trabou cu a triplifica su salario, trahando menos ora. Un otro cliente, cu e coaching di Virginia, a haya curashi pa aplica pa otro trabou cu tabata mas compatible cu ne y cu a aprecia su habilidad y personalidad mihor. Den su rol nobo, e cliente a avanza, rapidamente den un di e top empleadonan y ela sinti su mes bon den e trabou nobo. Hopi cliente ta acudi na Virginia sin sa kico realmente nan kier, ken nan ta of cua meta pa pone nan dilanti, y esaki ta completamente ok. Virginia tin e don di por yuda hende haya e confiansa y claridad pa por mira posibilidadnan ilimita pa nan mes.

Virginia ta invita cualkier persona cu ta desea di sa mas di ken nan ta, kico nan tin di ofrece, y cu kier haci cambionan significante den nan bida y nan percepcion personal pa probecha di su programanan di “Career and Business Coaching”. Por ultimo Virginia kier recorda nos tur di lo siguiente“Run wild! Run free! Pasobra ora bo kere den ken bo ta, ningun hende no por stop bo di yega na bo metanan.” Pa mas informacion encuanto di Virginia y Mustang Matters Coaching por bay riba su website: mustangmatterscoach.com, riba e compania su Facebook page @mustangmatterscoaching of via telefoon +297.566.6371

