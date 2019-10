Cera conoci cu Laura Molina, studiante di Universidad di Aruba

Dia 9 di November, Universidad lo habri su portanan pa publico en general di 9:30 di mainta te cu 13:00. Awe nos lo laga Bo cera conoci cu Laura Molina. Un studiante di e faculdad di hospitalidad (FHTMS) Laura Molina ta e ekivalente humano di un brisa calido di verano. E ta un di e personanan cu ta briya cu simpatia y alegria cu un sonrisa cu ta ilumina un espacio. Lo bo no ripara nunca na prome bista, pero e sonrisa di Laura a bira insigur den transcurso di aña. El a bira insigur na raiz di Horcan Luis, cu a destrui e cas di su infancia na St. Maarten y a fors’e pa realoca su mes na Aruba pa sigui su educacion, mientras su mayornan a keda atras pa reconstrui e cas. Su sonrisa a bolbe bira insigur na momento cu e mester a desvia di su soño di niñes pa bira maestra di scol preparatorio, pa motibo cu su nivel di Hulandes no tabata suficiente pa sobresali na IPA. Sinembargo e mesun aña el a ricibi e motibo mas maraviyoso pa smile atrobe, den forma di un famia di su mes. Maternidad a renoba Laura su determinacion pa educacion y a yud’e realisa tur su potencial. El a inscribi na Facultad di Hospitalidad y Turismo na Univerdad di Aruba y mesora el a bira un studiante ehemplar. Net na momento cu Laura a haya su caminda academico, loke hamas por a spera a pasa. Mientras e tabata wak e caminda di destruccion cu Horcan Irma a laga riba St. Maarten y e tabata preocupa pa siguridad di su famia, tabatin momento cu Laura tabata sinti cu e lo no a smile nunca mas. Apesar cu nan a bolbe perde tur cos, afortunadamente, e famia di Laura tabata safe. E biaha aki, Laura por a yuda su famia door di sirbi como voogd di su rumannan, mientras su mayornan tabata recupera di e horcan. No tabata facil, pero el a logra surpasa e tormenta cu bida a tira riba dje cu proposito renoba: e lo sigui un carera den turismo sostenibel. UA no por warda pa mira Laura smile na su graduacion, nos ta warda bo Diasabra dia 9 di November. Haci uzo di e oportunidad y conbersa cu Laura tocante su experencia na Universidad di Aruba.

