E sorto cu nos ta bay trata den e relato aki su nomber cientifico ta Pristis pectinata. Aki na Aruba nan ta yam’e zaagvis, na Corsou nan ta yam’e, pisca di zag y na Ingles, Smalltooth Sawfish. E ta un pisca cu un cabes peculiar y ta reconoce pa su snuit largo y plat cu na e rand tin careda di djente parecido na un zaag. E zaagvis tin 22 pa 29 djente cada banda di su snuit. E sorto aki su curpa tin e forma di un tribon pero realidad ta, cu e ta un tipo di chucho (rays) cu nan caicay y boca ta bou di nan curpa. Su color ta shinishi of color oleifi te bruin na e parti ariba di su curpa y bou di su curpa ta blanco.

E sorto di zaagvis Pristis pectinata ta un di e cinco especienan di pisca tipo zaagvis. Tur zaagvis ta pertenece na un grupo di pisca cu yama ‘elasmobranchs’ cu ta inclui chucho y tribon. ‘Elasmobranchs’ no tin weso y nan skelet ta traha di cartilage/kraakbeen, un tehido fuerte pero mas flexibel cu weso.

E zaagvis ta come principalmente pisca pero tambe invertebra manera cangreu y cabaron. E ta un pisca cu ta uza sistema electro sensorial cu ta detecta si tin presa den cercania. Nan ta biba den lama tropical of den area caminda riu ta topa cu lama di Oceano Atlantico. Nan ta sinti nan comfortabel den awa di poco profundidad y tin biaha nan ta drenta den area di awa dushi di riu. E zaagvis su tamaño por yega un largura total di 7.6 meter pero e tamaño mas grandi confirma ta di 5 meter y mey cu un peso di 350 kilo.

Un embra por haya 7 pa 14 yiu, esakinan ta nace cu nan zaag completamente forma. E embaraso di e zaagvis ta dura 12 luna y e embra ta duna luz cada cada dos aña.

Aki na Aruba historicamente nan tawata bin den nos awanan y den algun negoshi hende a expone e zaag di e pisca aki como un obra di triunfo. Awo ta haya mayoria di e sorto aki na costa di Florida. Nan menasa ta perdida di habitat y keda pega den redanan accidentalmente. E habitat specifico cu nan ta frecuenta ta di matanan di mangel tam, como cu nan ta uza esaki pa nan area di cria. Nan tambe ta un especie cu ta bolbe bek na e mesun luga cu nan a cria. E otro menasa ta ora e zaagvis keda pega den redanan, e piscadonan ta matanan en bes di losnan y laga nan bay liber.

Danki na e organisacion NOAA fisheries pa contribui cu e potret y informacion. Tambe na e organisacion Sawfish Conservation Society cu tin interes pa traha hunto cu DNM riba foyeto di conscientisacion na Papiamento pa nos area.