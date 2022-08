Cuerpo Policial Aruba ta haci un invitacion pa e barionan di San Nicolas pa un anochi informativo presenta pa Polis di Bario San Nicolas.

E idea aki a bin for di Polis di Bario di San Nicolas pa asina scucha di e habitantenan pero tambe ta mas serca di e habitantenan di diferente barionan di San Nicolas. Tambe e habitantenan por cera conoci cu e Polisnan cu lo ta na encargo di e bario.

Lo bay tin diferente thema pero locual ta mas importante y lo enfoca riba dje, ta pa scucha e preocupacion di e habitantenan. Kico ta e problema chikito of grandi, kico ta molestia e habitante of bario pero tambe e habitantenan por trece ideanan of posibelmente solucionnan cu por tin pa cu e bario.

Pa es motibo aki comunidad y specialmente e barionan di San Nicolas ta cordialmente invita pa e anochi aki. E habitantenan di Seroe Colorado, De Vuyst, Lago Heights, Juana Morto, Esso Height, Nijhofstraat y Diamantbergweg ta invita pa atende e anochi informativo aki.

Tambe lo tin presencia di diferente departamentonan manera City Inspector, Slachtofferhulp, Fundacion Cas pa Comunidad Aruba FCCA y Directie Natuur en Milieu DNM. Hunto por intercambia ideanan of preocupacionnan.

Dialuna 29 augustus 2022 cuminsando for di 07:00 pm pa 09:00pm na Centro di Bario Lago Height lo tuma lugar e encuentro aki. Habitantenan di e dicho barionan boso ta cordialmente invita. Nos ta warda boso bishita.