E sorto di mulusco gastropodo marino aki di e famia Conidae su nomber cientifico ta Conasprella wendrosi. Na Papiamento nos ta generalisa uzo di e palabra cocolishi pa e especienan aki. Na Aruba, Conasprella wendrosi ta un di e tres especie endemico di cocolishi. E especie aki a hay’e den lama Caribe, te awo e unico luga conoci tawata den area di Barcadera na costa di Aruba. E habitat ta den lama cu no ta hundo, den santo cu ta sinti poco lodo y cerca di matanan di mangel, no mas cu 30 centimeter di profundidad. E luga specifico aki no t’ey mas y investigadonan tin algun tempo cu no ta haya e sorto aki pa observa. Por bisa cu el a bay perdi.

E casca di e cocolishi aki tin un forma di un ‘cone’ y e largura ta rond di 14 milimeter. E patronchi riba e casca ta consisti di un composicion di rijnan di strepi cu ta zigzag y punta punta. E manchanan ta color bruin cu poco tono biña. E casca ta sinti liso, pero na e spiral cu un punta, e ta mas grof.

Conasprella wendrosi ta un sorto di cocolishi di lama cu tin un bestia bibo paden cu ta un ‘slak’. E ta un ‘slak’ venenoso. E por pica hende, p’esey mester anda cu cautela of no mishi cu ne mes. Su veneno, e ta hay’e for di su cuminda cu ta e bichi ‘fire worm’. E cocolishi tin un puy largo cu e ta saca pa staca e bichi, asina e ta inyecta e veneno den e bichi pa e verdoof esaki pa e come.

E sorto di cocolishi C. wendrosi a pasa door di reclasificacion di su taxonomia na 2013, y di Conus wendrosi a bira Conasprella wendrosi. E nomber Perplexiconus wendrosi tambe ta uza p’e sorto. Hopi especie cu tawata den e genero di Conus a haya reclasificacion y ta refleha den e registro mundial di especie marino (Worms) y otro organisacionan autorisa.

Nos antepasadonan a piki cocolishi como parti di nan experiencia den naturalesa y cana band’i lama. Otro nan a colecta esakinan pa hunga cu nan of pa pronkia. Pero awendia e sortonan protegi ta rekeri mas respet den nan maneho. Ta importante pa trece dilanti cu ta prohibi pa exporta cocolishi. Na frontera di Aruba tin control rigido y ta prohibi pa coy un specimen bibo of morto.