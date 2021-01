Cera casi 1 aña: ‘Mayoria hende cu kiosco na Welcome Plaza no ta depende di otro trabao of entrada’

Asociacion di comerciantenan di kiosconan na Waf a Sali den accion awe pa protesta riba e hecho cu nan tin practicamente 1 aña wardando riba un contesta di DIP pa maneho di Welcome Plaza. Lidia Maldonado, Artesano Arubiano cu tin un kiosco na Welcome Plaza tambe a bisa cu a manda carta pa DIP pa wak si por bin na un solucion pasobra nan ta cera desde Maart 2020, ainda nan ta sin contesta.

“For di maart ora cu pandemia a asota mundo, nos tambe a cera nos portanan y nos a cuminsa biba den incertidumbre, nos ta un isla cu ta depende di turista, nos no tin crusero, no tin turista, dus no tin entrada.” Mayoria di hende cu tin kiosco na Welcome Plaza no ta depende di ningun otro trabao of entrada. Dus ora porta a dal cera, e prome preocupacion ta bin riba con lo haci pa gana nan pan di cada dia. A pidi DIP pa wak kico lo pasa cu e huur, ya tabata tin peticionnan andando prome cu Covid tocante e huur unda e comerciantenan ta haya ta mucho halto pa locual nan ta haya na e Welcome Plaza. Pero nada di esaki ainda no a haya ningun contesta, riba email, yamada of cartanan manda.

Na Augustus 2020 ora cu nan a bini cu un rueda di prensa, nan a ricibi un yamada cu porfin lo tin un reunion cu personanan concerni – director y funcionarionan na DIP – pa por splica e situacion, un reunion cu segun sra. Maldonado a bay hopi bon unda tur partido a mustra di lo colabora pa mira con lo bin na un solucion.



Despues di algun reunion, e comerciantenan a wordo informa tambe cu nan lo mester manda carta pa minister di infrastructura y di finansas, pasobra nan tin contract firma cu ta cay bao Finansas, y lamentablemente despues di tur e cartanan aki tambe manda nada ainda no a cambia pa e comerciantenan aki.

“Nos no a haya nada di contesta.” Den e ultimo reunion a bini dilanti cu lo mester sinta cu gobierno pa wak kico lo haci, despues di un par siman atrobe a bin cambio den maneho den e ministerio, dus mester a sinta warda atrobe. Maldonado: “Nos kier papia cu un persona cu por tuma decision pa nos sa kico nos ta bay haci. Algun hende ya a entrega nan kiosco, tin algun ainda ta wardando pa wak kico ta bay ta e solucion, dus nos como artesano Arubiano kier brinda lo miho pa ora cu turistanan bini pa nos tin un parti caminda nos ta demostra kico ta wordo traha akinan.”

