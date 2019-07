CEO nobo di APA a bishita Port of Amsterdam

Director nobo di Aruba Ports Authority Marc Figaroa a haci un bishita di trabao na Port of Amsterdam. Roy Hart di Economische Acquisitie di Aruba den nomber di minister Besaril a acompaña sr. Figaroa na e bishita aki. E CEO di APA a keda ricibi pa Gert-Jan Nieuwenhuizen, managing director di Ports of Amsterdam. Conhuntamente cu ehecutivonan di Ports of Amsterdam a ofrece Marc Figaroa un trip riba boto door di e waf di Amsterdam y pa asina cera conoci cu e actividadnan di e waf.

Desde maart 2015 APA Aruba NV y Ports of Amsterdam a firma un contracto di cooperacion. E cooperacion ta encera actividadnan riba diferente nivel entre e dos wafnan. E waf di Amsterdam ta e di cuater waf mas grandi di Europa pa loke ta stock y prosesion di producto di energia, manera fuel y otro productonan petrolero. Den e region di e waf di Amsterdam ta traha en total 68 mil hende.

Durante e trip cu e boto Roy Hart a haci entrega di e economic policy brochure y e foyeto di Freezone na Gert-Jan Nieuwenhuizen pa asina nan ta na altura di e vision economico di Gabinete Wever-Croes. Sr. Nieuwenhuizen a aprecia esaki y a gradici sr. Hart y Arubahuis cu a intermedia pa e contactonan entre Ports of Amsterdam y APA Aruba.

Nota pa redacion: E potret ta cortesia di Cas di Aruba

