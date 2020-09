Centro pa Hoben y Famia t’ey pa yuda ‘bo

Un di e proyectonan fundamental di Sociaal Crisis Plan ta e Centro pa Hoben y Famia cu a habri su portanan den luna di july di e aña aki. Un centro cu ta brinda guia y sosten preventivo na hoben y famianan den nos comunidad.

Centro pa Hoben y Famia ta un colaboracion entre diferente instancia caminda ta brinda guia y sosten den cuadro preventivo na famianan y hobennan vulnerabel aki na Aruba. E meta principal di e centro aki ta pa 1. brinda e sosten y guia den educacion y lantamento di yiu na mayornan, famia, educador y profesional. 2. Ofrece programanan educativo specialmente na nos hobennan pa cu desaroyo riba e nivel social-emocional, personalidad y liderazgo.

Na Centro pa Hoben y Famia ta sinta hunto FADA, Wit Gele Kruis, Fundacion Respeta Mi, Fundacion Pa Nos Muchanan, Tienda di Educacion, Departamento di Asunto Social, Heart Centered Leadership Foundation, Telefon Pa Hubentud (131) y Consultorio pa Asuntonan di Adiccion (CAA). Asina aki nan por duna e ayudo y guia na hobennan y famianan bou di un solo dak.

Den cuadro di prevencion e Centro pa Hoben y Famia ta bay ta e prome paso pa nos famianan y hobennan aki na Aruba pa asina nan ricibi e sosten y guia profesional cu nan tin mester pa combati nan problemanan social-emocional. E parti di prevencion ta un di e prome pasonan pa combati problemanan social den un comunidad y pesey e Centro pa Hoben y Famia ta un logro sumamente importante pa nos isla di Aruba y su hendenan.

Pa mas informacion por tuma contacto directo cu Centro pa Hoben y Famia na 528-1200, por bishita nan personalmente na Sabana Blanco 68-C (ex. Acer building) na Wayaca. Tambe por comunica via email na centropahobenyfamia@gmail.com of riba Facebook @centropahobenyfamia. Pa mas informacion di Sociaal Crisis Plan por bishita nos website www.scparuba.com of por yama na 5281189 of por contact via Facebook @scparuba.

