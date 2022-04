Centro pa Hoben y Famia ta un organisacion consistiendo di diferente instancianan ariba tereno preventivo cu ta brinda informacion, guia y sosten na hobennan, mayornan y henter comunidad ariba diferente topico cu ta conserni e comunidad, manera lantamento di mucha, abuso di mucha, droga y alcohol, salud mental, etc.

Un di e metanan di e Centro ta pa traha outreachend y asina yega mas serca di nan grupo meta.

Diaranson 13 di April nan tawata di bishita na Costa Linda Beach Resort. E hotel a habri su portanan pa ricibi nan cu dos charla educativo ariba e tema di Salud Mental y Depresion. E charlanan aki a wordo brinda dor di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA). Hunto cu e demas instancianan cu tambe ta forma parti di e Centro tawata tey presente cu un booth pa brinda informacion di nan servicionan, manera Tienda di Educacion, Fundacion Respeta Mi, Fundacion pa Nos Muchanan, Centro pa Hoben y Famia y como instancia invitado a bay tambe Sociaal Pyschiatrische Dienst. Un total di 120 empleado a participa na e dia di informacion aki.

Centro pa Hoben y Famia kier a gradici e management team y e departamento di recurso humano di Costa Linda Beach Resort pa brinda e oportunidad na tur nan empleadonan pa asisti na e dos charlanan y pasa bishita e expo pa busca informacion y haci nan preguntanan.

Centro pa Hoben y Famia ta spera di por ricibi e cooperacion di mas organisacion, compania y sector hotelero pa habrinan porta pa asina por sigui trese topiconan interesante y educativo pa nos comunidad na pia di trabou.

Pa por pidi un charla of workshop pa bo organisacion por tuma contacto libremente cu Centro pa Hoben y Famiana 5281200 of via nan fb page

