Centro pa Hoben y Famia a habri su portanan pa comunidad di Aruba

Desde inicio di e programa nacional pa combati e crisis social aki na Aruba “Sociaal Crisis Plan” cu a wordo implementa na fin di aña 2018, a cuminsa traha ariba un di e proyectonan di mas importante, cu ta un centro multidisciplinario cu lo ta accesibel pa nos hoben y famianan vulnerabel, caminda nan lo ricibi ayudo den cuadro preventivo riba nivel social-emocional. Despues di un trayecto intensivo, di 1 aña y mey, di preparacion Sociaal Crisis Plan a logra e meta aki pa un Centro pa Hoben y Famia aki na Aruba cu oficialmente a habri su portanan pa nos comunidad.

E Centro pa Hoben y Famia ta un colaboracion entre diferente instancia caminda lo bay brinda servicio den e cuadro preventivo na famianan y hobennan vulnerabel aki na Aruba. E meta principal di e centro aki ta pa 1. brinda e sosten y guia den educacion y lantamento di yiu na mayornan, famia, educador y profesional. 2. Ofrece programanan educativo specialmente na nos hobennan pa cu desaroyo riba e nivel social-emocional, personalidad y liderazgo.

E Centro pa Hoben y Famia aki ta bou di guia y servicio di Comision Vision Pedagogico Aruba (Opvoedcommissie) caminda FADA, Wit Gele Kruis, Fundacion RespetaMi, Fundacion Pa Nos Muchanan, Tienda di Educacion, Departamento di Asunto Social, Heart Centered Leadership Foundation, Telefon Pa Hubentud (131) y Consultorio pa Asuntonan di Adiccion (CAA) lo bay traha hunto bou di un solo dak, pa asina yuda y guia famianan y hobennan den e bon caminda den un forma mas eficiente y efectivo.

Den cuadro di prevencion e Centro pa Hoben y Famia ta bay ta e prome paso pa nos famianan y hobennan aki na Aruba pa asina nan ricibi e sosten y guia profesional cu nan tin mester pa combati nan problemanan social-emocional. E parti di prevencion ta un di e prome pasonan pa combati problemanan social den un comunidad y pesey e Centro pa Hoben y Famia ta un logro sumamente importante pa nos isla di Aruba y su hendenan.

Pa mas informacion por tuma contacto directo cu Centro pa Hoben y Famia na 5281200, por bishita nan personalmente na Sabana Blanco 68-C (ex. Acer building) na Wayaca. Tambe por comunica via email na centropahobenyfamia@gmail.com of riba Facebook @centropahobenyfamia. Pa mas informacion di Sociaal Crisis Plan por bishita nos website www.scparuba.com of por yama na 5281189 tambe por contact via Facebook @scparuba.

