Centro nobo di Radiologia ta un avance pa cuido medico na Aruba

Recientemente IMSAN a celebra e apertura di nan centro di Radiologia. Proyectonan nobo hopi grandi envolvi cu reestructuracion di diferente den hospital y area medico ta un avance y un adelanto pa Aruba, unda cu esaki ta nifica tambe cu pashentnan no mester bay biaha bay afo y por keda haya nan tratamento cerca nan famia den mesun ambiente. Dr. Anco Ringeling, director di AZV ta amplia.

E desaroyo di e proyecto di Departamento di Radioterapia, y e departamento di Cardiologia na Hospital, pashent lo por keda akinan cerca nan famia den hopi ambiente y haya nan tratamento anto e placa cu mester gasta afo lo keda na Aruba tambe. E ta un forma di cuido cu den paisnan grandi cu por aprecia den centronan specialisa, anto pa Aruba ta un paso dilanti hopi bunita y riba esaki no tin cu manda mas e pashentnan afo pa e tratamento cu ta wordo prepara akinan mes awor aki.

Un proyecto asina den comienzo e por costa un poco mas compara cu si ta manda un persona afo cu gastonan di transporte y hotel , etc pero na futuro e ta sali beneficioso y e calidad di cuido ta garantiza y Azv ta wak pa por traha hunto cu instancianan internacional hunto cu hospital pa cu e parti di intervencion ta traha hunto cu hospitalnan renombra na Hulanda y esun di IMSAN lo traha hunto cu Baptist International di Miami pa garantiza e calidad di cuido.

Como pais chikito nos ta keda vulnerabel y riba esaki lo tin palabracion y forma di cooperacion cu e resto di instancianan internacional pa dunanos servicio bek den caso cu por tin mester , unda cu tambe tin machinenan cu ta bay tin mester di mantencion anto e ora por manda e pashent pa garantiza e continuidad den cuido.

Tanto hospital como IMSAN ta pensando di duna servicio na otro paisnan cu kisas mester di dje anto esaki den futuro ta keda baha e gasto pa AZV caminda Sr. Ringeling a expresa cu siguramente esaki ta tuma luga largo si a wordo logra esaki cuminsando cu Reino mes, Boneiro y e islanan ariba y por keda amplia den conhunto cu Baptist International cu tambe ta haya hopi pashent cu region Caribense por bin un tipo di cooperacion.

Lo cual Aruba tin positivo ta un forma di cuido cu ambiente unda no mester interna den hospital despuesra dioterapia nan por bay cas, of su hotel of hasta den la man dus e ambiente ta algo positivo cu por atrae hende tambe pa for di Reino of Merca mes, segun director di AZV, Sr. Anco Ringeling.

Comments

comments