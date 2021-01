Centro Man na Obra: ‘Ta keda na famia pa dicidi si cliente ta tuma vacuna contra Covid19’

Den un entrevista recien cu Elvira Tromp, cabesante na Centro Man Na Obra, a comparti cu nos cu ainda no ta den discusion riba vacunacion di e clientenan [personanan cu deficiencia intelectual] contra Covid19, pero si cu e personal di cuido [SVGA] lo ta esnan cu lo ta promenan di por bin na remarke pa haya vacuna, e no lo ta obligatorio.

A cuminsa bisa e personal si, a bin un encuesta caba di parti di DVG cu tur personal por a yena anonimo tocante e topico aki, e ta keda na cada personal pa tuma decision si kier tum’e si of no. Pa e clientenan cu ta bin e departamento of scol, ta keda na e famia pa tuma e decision, como fundacion nan no por tuma e decision pa nan.

Unabes gobierno di Aruba anuncia cu resto di poblacion bin na remarke – pasobra prome lo ta frontliners, hendenan grandi den cas di cuido, etc – lo por cuminsa wak con lo atende cu vacunacion na clientenan na Man na Obra y otro departamentonan cual ta cay den un categoria mas jong. “Na su debido tempo nos tin cu conscientisa mayornan tambe riba e pro y contra di e injeccion.”

Mescos cu tur remedi tin un bijwerking, esaki tambe lo por tin e, y esey kiermen cu no ta tur lo por hay’e. “Cada curpa humano ta traha diferente, pero si nos wak e parti si berdad e ta un ayudo pa no haya covid anto si bo hay’e pa no haya sintoma pisa, mi ta bisa e lo ta un ayudo,” segun sra. Tromp.

