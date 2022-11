Durante un momento ameno hunto cu algun miembro di prensa di Aruba, a hasi e apertura oficial pa Great Day 2022. Pa e apertura di Great Day 2022, Market Manager di McDonald’s Aruba, Nurdrey Granviel a entrega e vouchers oficialmente na Directora di Centro Man Na Obra, Elvira Tromp. Na mesun momento, Sr. Granviel a anuncia e embahadornan pa Great Day pa aña 2022, esta Carolina Thiel-Span, Galloway y algun miembro di Centro Man Na Obra.

Riba 12 di november 2022, ta marca e di seis (6) aña cu Centro Man Na Obra ta traha hunto cu McDonald’s Aruba pa e evento anual ‘Great Day’. “Nos na Centro Man Na Obra ta sumamente contento cu McDonald’s a scohe nos fundacion un aña mas pa e iniciativa di Great Day, y cu asina nos por recauda fondo pa amplia e oportunidadnan pa e hobennan den nos centro” Sra. Elvira Tromp Directora di Centro Man Na Obra ta splica. “E iniciativa di Great Day ta un iniciativa regional di Arcos Dorados, unda tur benta di Big Mac riba 12 di november 2022 ta wordo duna na un fundacion, pero na banda di e benta riba e dia mes, nos ta yuda e fundacion cu vouchers di pre-benta” Market Manager di McDonald’s Aruba, Nurdrey Granviel ta splica. “E vouchers ta brinda e opcion pa cumpra un Big Mac su so of McCombo, y tin un valides te cu fin di luna di november” Sr. Granviel ta sigui splica. Cu cada compra di un voucher of un Big Mac riba 12 di november, nos comunidad por yuda Centro Man Na Obra yega su meta. Companianan, instancia y personanan cu kier sostene Centro Man Na Obra e aña aki pa e iniciativa di Great Day, por tuma contacto directamente cu Sra. Elvira Tomp na Centro Man Na Obra y reserva nan voucher! Por yama Sra. Elvira na (+297) 522-7859.

Centro Man Na Obra ta un departamento di Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (S.V.G.A.), cu ta enfoca riba yuda adultonan cu un deficiensia intelectual, haya mas independencia. E iniciativa di Great Day ta yuda Centro Man Na Obra recauda fondo pa asina nan por haya acceso na cierto materialnan cu ta yuda e adultonan hoben, sigui desaroya nan conocimiento. E conocemento aki ta hopi importante pa nan sigui desaroya nan independencia, pero tambe ta crea e oportunidad unda algun hoben adulto por cuminsa pone man na obra, por traha y ta forma parti di nos comunidad.