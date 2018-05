Centro Kibrahacha su vision pa sigui crece den comunidad cu mas inclusion

Centro Kibrahacha como centro di actividadnan na Aruba a haci diferente investigacion y , tin como mira pa sigui crece y amplia nan actividadnan pa por cumpli cu e necesidad cu tin den nos comunidad.Sr. Jeffry Matos, director di Centro Kibrahacha ta amplia.

Ta un hecho cu edad a keda crece y tin mas necesidad anto como meta den e fundacion ta pa inclui na tur e 60 plus cu ta den comunidad di modo cu nan lo keda participa. Na momento cu tin un proceso di envehecemento cu e hende cu a bira grandi ta sinti cu ta wordo exclui riba topico di participacion den comunidad, esaki ta bira un problema grandi riba nos isla.

Den relacion cu e encuentro du Grupo Nucleo, esaki ta hopi interesante caminda cu diferente gruponan di manera voluntario cu a mustra interes pa yuda na esunan di 60 plus na Aruba, cu nan ta sirbi pa yega na un meta hopi importante cu ta un necesidad cu tin mester unda cu si por mira un bes cu gruponan asina ta uni forma esaki ta significa sigur cu tin un necesidad pa wordo scucha di kico nan ta haci y lo cual cu nan ta sirbi.

Riba esaki tin hopi trabou di haci caminda cu e unico manera pa por logra metanan grandi ta pa uni forsa den un solo organizacion. Awor, mirando tur e preocupacion pa logra pa e mayornan ta mas den movicion y keda creativo pa nan no muri pasobra nan a bira grandi tin pasonan cu ta cuminsa wordo tuma y Centro Kibrahacha como fundacion ta traha hunto cu gobierno unda cu nan maneho di na organizacion ta dirigi riba e necesidad di e comunidad .

Mas aleu por mira cu segun añanan ta pasa y cifranan ta mustra cu ta bay tin mas necesidad pa e tipo di actividadnan asina y ta kere a yega e momento pa fiha un maneho pa un periodo mas largo di mas di 4 aña caminda lo papia di e situacion awe pero tambe tin cu mira riba e situacion cu Aruba lo bay encontra aki 10 aña caminda cu por a mira bek y presenta cua tabata e maneho, anto cu un periodo mas largo por atende di un miho manera cu e situacion.

Na e momento aki tin hopi puntonan di atencion pero sigur un maneho mester wordo dirigi riba e futuro di maneho di evehecemento na Aruba. Cifranan ta mustra cu tin un poblacion total di 119000 registra na censo, anto casi 19 mil persona cu ta 60 plus.

MIrando con e cifranan ta bayendo, pa cuminsa ta importante prepara un maneho, pero tambe mester conscientiza e hende den comunidad unda cu un hende grandi unda si nan ta keda mas largo den sector laboral ta hopi positivo , pero na momento cu mester sali tin cu wak unda e por bay keda participa ya sea den trabou voluntario y con activo por keda den diferente areanan de su interes anto riba esey mester fiha e maneho y prepara e persona tambe.

