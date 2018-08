Centro Kibrahacha cu varios actividad pa celebra nan aniversario

Proximamente Centro Kibrahacha lo cumpli 33 aña di existencia pa cual Sra. Angie Amidjodjo ta elabora ariba esaki.

Centro Kibrahacha lo tin promocion special pa e comunidad di Aruba y full luna di september por inscribi gratis pa club kibrahacha 60+. Tambe door di cu nan ta cumpli 33 aña nan lo amplia nan actividadnan pa despues di merdia, unda nan lo tin cuarta les y tambe workshop di mozaik, di 2 or pa 5 or. Esaki ta vooral pa no miembro cu por join den e actividadnan di depues di merdia. Tambe esaki ta pa esunnan cu ta 55+, y esaki ta door cu nan ta casi yegando edad di pensionado. E mision di e Kibrahacha ta pa e grandinan di Aruba keda mentalmente activo den nos comunidad y como ser humano e ta bon pa curpa y mente.

Sra, Amidjodjo a sigui bisa cu otro siman nan lo tin un charla tocante tecnologia pa 60 plusser pa splica e pakico tecnologia ta bon y of malo, depende con e ta wordo uza. Esaki ta specialmente pa pueblo di Aruba, pa join Kibrahacha. E ta bay ta 9 or y 30 pa 11 or y 30 dia 27, 29 y 31 di augustus. Esey ta pa nan miembro y no miembronan. E ta completamente gratis.

Pa mas informacion por subi e portal di Kibrahacha pa mas update di nan actividadnan y of por yama na 582- 8159.

ACTIVIDADNAN

Pa loke ta actividadnan di merdia, tin peticion pa esaki. Hopi biaha ta wak cu e edad di pensioen no ta 60 mas y hopi di nan ta traha ainda, mayoria di biaha parti mainta. Y despues di merdia no tin nada di haci pa nan y e actividadnan aki ta pa nan tin algo di haci tra’i merdia. No tur hende por ta na Kibrahacha mainta, e meta di Kibrahacha ta pa tur hende ta activo.

CHARLA

Pa loke ta e charla di tecnologia, nan tambe ta welcome pa participa. Nan por bay Centro Kibrahacha ariba 31 di augustus y duna bo nomber na administratie y asina join e charla tambe di mainta. Sra. Amidjodjo a bisa cu nan lo tin un Loopweek den e prome siman di september unda esunnan cu no ta miembro ainda di Kibrahacha, gratis pa full un siman. Nan mes por wak kico Kibrahacha ta haci y si nan ta interesa nan por bira miembro di Kibrahacha.

