Sra Lucia Hoek di Centro Kibrahacha durante un entrevista a duna di conoce cu riba 9 di september 2025, e Centro Kibrahacha a cumpli 40 aña y enconexion cu esaki a haci actividadnan, a busca un bolo grandi y canta cu e miembronan presente y a haci e deseo pa kibrahacha por sigui florese y bira mas grandi den futuro y despues di esaki a haci wega cu e miembronan.
Enfermeronan di ambulance hunto cu IMSAN a presenta y asina por a tuma presion y sucu y Aruba Vision center a bin wak presion di wowo di e miembronan, y alex como barbero pa e clientenan masculino haya un toke prome cu e fiesta di diabierna awo y Rosa a bin drecha cabei di e damanan.
Ta berdad e lista di pensioenadonan ta creciendo y nos ta trahando duro y a caba di haya un director nobo y hunto nos ta traha duro pa haya mas bus y e demanda pafo ta keda y tin un lista di espera y hendenan ta keda puntra, pero nos no tin mas luga y ta spera e bus y nos ta buscando mas miembro y boluntario pa por sigui haci kibrahacha mas grandi y yuda combati e soledad cu tin ey fo. Nos tin hopi miembro ta bin cerca nos debi ne soledad na cas y ora nan bin na nos centro e sonrisa cu nan ta bay bek cune.
Nos a haya cliente bin a bin pa dos dia como un test y e persona a sigui bin bek debi ne bon servicio y trato cu nos ta duna. Lucia a bisa cu actividad pa nos adulto mayor ta keda necesario pasobra hopi biaha nan ta den mes un rutina na cas.