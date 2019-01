Centro Famia di Crianza Arubano tin mester hopi lihe di famianan di crianza

Aña 2018 tabata uno cu hopi reto pa Centro Famia di Crianza Arubano y mester bisa cu nan a haya varios famia pa juda pero mester bisa cu mayoria di famia tabata famia cu kier juda e muchanan mas chikito. Pues hopi famia nan haya ta famia cu kier juda e muchanan cu ta bao di 5 aña cual ta comprendibel pasobra esakinan ta zona mas facil y tambe cu ja nan ta chikito y ta mas cute pa jamanan asina. Pero ja e ta keda cu Centro di Famia di Crianza Arubano no ta haya solamente peticion pa mucha chikito sino ta haya peticion tambe pa muchanan ariba cinco aña. E edadnan ta di 0 pa 18 aña y ta keda e muchanan ey cu tambe ta pasa den situacionnan cu no ta agradabel, cu no ta bon pa nan na cas y cu ta hopi tempo caba den internado y nan tambe kier un famia of un persona den nan bida cu kier pasa momentonan alegre cu nan. Cu kier pasa dia of cu kier brindanan hasta un hogar pasobra ya nan tin mester di e norma y balornan di un famia, nan merece di haya sa kico ta amor, dedicacion, confianza den nan mes pero tambe confianza den un otro ser humano cu nan sa cu e persona lo bai tey pa nan. Pa loke ta 2019, asina cu aña a habri ja caba a habri cu 7 mucha cu a bin di aña pasa. Esaki ta muchanan ariba di cinco aña, nan ta muchanan di 6 aña bai ariba y te cu 12 aña. Tin di nan cu ta mucha cu no por bai biba den un famia dor di loke nan a pasa aden y traumanan cu nan tin y esaki a pone cu nan tin cierto comportacion cu tin di nan cu no ta pas den un famia, pero e otronan si y e muchanan aki e ora ta busca famia pa pasa dia y pa e otronan nos ta busca famia di weekend pero muchanan e ora ey cu manera tempo ta sigui pasa ta custumbra mas na e famia y e famia na nan, cu e ora ey e muchanan por bai bida na e famianan y e famianan por ta habri pa laga e muchanan bai biba serca nan.

Centro Famia di Crianza Arubano tin aworaki algun famia cu ta disponibel pero nan ta atrobe famianan cu ta pa baby y e centro di criaza ta haya berdad muchanan di cero aña aunke esakinan no ta bin constantemente. Pero si muchanan di edadnan mas grandi y e centro ta cabi juda un mucha awe por ehempel, maña of otro siman tin un mucha atrobe di cinco seis aña cu ta na porta y mester di ayudo. Si no tin famia di crianza disponibel e ta hopi fastioso pa juda e muchanan aki. Sin Aruba, sin famianan, sin personanan den nos comunidad cu ta willing pa tuma un mucha na cas, Centro Famia di Crianza Arubano no por juda niun mucha y consecuencia di esaki e muchanan ta keda masha largo den un internaat y internaatnan ta haci un bunita trabao, pero internaatnan ta pa un cierto tempo aunke kizas e por ta larga, pero esaki ta pa duna e muchanan un cierto rust te ora cu nan por pasa bai na un famia di crianza te ora nan situacion na cas drecha of no. Si e mayornan situacion no drecha no ta bon pa e mucha keda den internaat y e mucha no ta haya loke un famia por brinda e mucha. Anto esaki ta loke Centro Famia di Crianza Arubano ta pidi pa comunidad di Aruba, si e ta den bo curazon y si e ta den bo mente pa juda un mucha pa porfabor aserca Centro Famia di Crianza Arubano pa bo haya informacion pa con por juda un mucha. Aworaki famianan cu mester ta pa mucha di seis te cu 12 aña. Loke e famianan primeramente ta wak y pensa ariba ta e comportacion di e mucha y tambe nan ta toch pensa riba e mama biologico. Pa loke ta e comportacion, esaki ta algo cu berdad e mucha ta bini cune y tin hopi motibo pakico un mucha ta bini cu un comportacion den cas. E cas no ta conoci pa e mucha pues e tin cu bini cu un manera con pa proteha su mes y tambe e mucha en cuestion tin hopi cosnan emocional cu ta traha riba dje. Locual el a pasa aden na su mesun cas, cu e mester laga su mayornan atras, cu e no por wak su rumannan pues hopi cos cu Centro Famia di Crianza ta siña e famianan di crianza pa wak, pa compronde y p’asina nan por juda e mucha cune. Pasobra si no sa di un e comportacion di un mucha ta bini, anto e ora hopi biaha nan ta pensa cu ta malcria of malamucha, pero no esakinan ta bini cu un motibo. Y esaki ta loke ta hopi importante. Mester di famianan cu ta habri pa haya e informacion y pa compronde e mucha mas liher y asina lo give up hopi lihe paso lo bai para pa e comportacion y no ta compronde cu ta algo otro, cu ta algo emocional cu ta trahando riba e mucha. Prome cu un famia por bira famia di crianza, e ta pasa un proceso di screening cu ta un “stap cursus”, na unda nan ta bai wordo prepara pa loke nan ta bai haya nan mes cune na cas unabez cu nan tin un mucha serca nan. Pero unabez cu un famia tin un mucha den cas nan ta haya guia di Centro Famia di Crianza Arubano. E “stap cursus” ta echt un curso cu nan mester pasa den dje sino e ta dificil, paso un famia cu no haya informacion atrobe nan no ta compronde kico tur e muchan ta bini cune den na cas. Pero atrobe e no ta solamente kico e much ta bini cune, sino tambe con e famia ta bai reacciona riba tur e cosnan aki, pasobra nos tur ta hende, nos tur tin emocionnan y e ta hopi importante pa compronde kico tur esakinan ta bini cune. Pa finaliza aworaki Centro Famia di Crianza tin muchanan cu no por bai serca nan mayornan bek y pesey mester busca famianan di crianza pa nan aunke tin dos di nan cu ta buscando solamente famia pa pasa dia pa motibo cu nan ta den un trauma emocional asina grandi cu nan no por bai keda hopi dia serca un famia sino solamente pasa dia. Pero esnan cu ta bai pasa dia no t’asina cu lo bai busca kende cu ta tampoco, sino e ta tuma su tempo paso ta cuminsa poco poco y asina ey ta keda “bouw op” mas y mas p’asina ey e no ta algo cu ta pasa direpente. Pa esnan cu kier informacion di Centro Famia di Crianza por tuma contacto cu telefon 582-0088 of 582-0089 p’asina haci un cita of tambe pa haya informacion.

