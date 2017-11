Centro Diabetico di IMSAN tambe ta presente den e Move A Thon

Sra. Hilde Timmerman, di IMSAN ta splica cu nan ta atende hopi di e casonan aki tur dia y cada dia tin mas hende pa cual aki e ta splica nan participacion pa cu e evento special aki.

Tin dos localidad di Centro Diabetico na Aruba y ta traha en conhunto cu Botica di Servicio. IMSAN lo kier trece mas atencion ariba e problema di diabetes na Aruba y hunto cu e partidonan envolvi, y demas sponsornan ta organisando un Move A Thon, relaciona cu Dia di Diabetes.

Mas aleu, Sra. Timmerman ta sigui bisa cu e actividad lo ta un walk and run di 5 km, pero tambe un zumba nobo, e asina yama dancefitness, cual nan lo kier combina ariba e dia. E 5 km oficial, ta inlcui e registracion di tempo y premionan cash pa e top tresnan, tanto femenino y masculino. Despues di esaki lo tene un Kids Run.

Sra. Timmerman a sigi bisa cu e evento lo tuma luga den Carnival Village San Nicolas, caminda tur e actividadnan lo tuma luga. Lo tin oportunidad pa haci un chekeo di salud, e.o. chekeo di sucu.

E actividad lo cuminsa pa 4 or y pa 5 or e Kids Run lo cuminsa, pa 5.30 or lo tin un workshop, e asina yama Dancefitness. Pa 5.30 lo cuminsa tambe e 5 km Walk and Run. Ariba e dia aki tambe lo tin un actividad pa mucha.

Registracion ya caba a cuminsa y por haci riba www.diabetes.com y ta costa 10 florin pa mucha pa Kidsrun y 20 florin pa adulto. Lo tin un medaya pa tur e muchanan cu ta participa. E ganadonan absoluto lo tin premionan cash y tambe trofeonan, segun Sra. Timmerman.