Centro di Pesca Hadicurai contra di introduccion di ley cu ta perhudica piscadonan

Centro di Pesca Hadicurari a haci un apelacion na ministernan pa no introduci ningun ley cu ta perhudica e piscadonan. Esey ta algo cu nan a traha hopi duro ariba dje. Sr. Clifford Rosa, di Centro di Pesca Hadicurai ta amplia mas.

Cada miembro di directiva di Centro di Pesca ta representa un area, San Nicolas, Cura Cabay, Spaans Lagoen, Playa, Hadicurari, etc. Dus tur area caminda tin piscado, Hadicurari tin un representante.

Pa basta tempo ta treciendo informacion cu tin algo ta sosodiendo. Y esaki ta algo for di Februari 2017. Como fundacion nan ta den un trabao estrecho mirando cu Sta. Rosa, dus departamento di Agricultura, Cria y Pesca tambe ta forma parti di e directiva. Asina a puntra nan como prome partner pa sa kico nan sa di esaki. Pero nan no sa di nada.

A purba yega den contacto cu diferente instancianan y a bin haya reunion cu e Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente dia 9 di Augustus. E tabata un reunion informativo, caminda cu e directiva di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari tabata presente.

Sr. Gisbert Boekhoudt como director a informanan di un posibel lista di especie di lama cu lo ta protehi. Akinan a bay den un discusion, mirando cu nan ta un fundacion di piscadonan, y nan no a wordo yama pa forma parti den un desaroyo cu lo por tin pa e piscadonan y pa piscamento na Aruba. Den nan grupo nan tin un beheerder cu ta representa como hefe di departamento di Pesca, cu tampoco tabata envolvi, mirando cu e tabata un di e marine biologonan di Aruba y cu a haci hopi investigacion den pasado y presente, pa tin tur loke tin di haber cu pesca bou control.

No a keda nada otro di traha carta y entrega esaki na gobierno, na e minister di Agricultura,. Sr Mike Eman, mustrando nan preocupacion cu esaki. Na mes momento como gobierno, nana a haci nan tarea di wak de Landsbesluit y a informa cu esaki no ta valido, mirando cu e no ta firma door di niun minister y di otor banda nan tampoco ta na altura di locual ta sosodiendo. Despues gobienro a saca comunicado bisando cu pa aworaki lo no tin nada di e asunto di e maneho aki di e proteccion di flora y fauna, cu lo a wordo ancra. Dus pa Hadicurari tabata un sorpresa y ta bisa abiertamente cu nan tin tur informacion y sigur desde 2010 pa aworaki, Fundacion di Pesca Hadicurari a inverti mas di 1 miyon florin pa purba eleva e centronan di Pesca rond di Aruba y di locual esey tabata nan proposito y nan a logra. Siman pasa nan a cuminsa cu proyecto na Rodgers Beach, unda lo bay traha full un pier pa e piscadonan di San Nicolas.

E piscanan proteha ta gutu, jacupepper, blue tuna y kreeft. Ainda nan ta compronde ya cu nan ta na altura di e proteccion cu tabata tin pa calco y esey den estudionan haci door di fundacion a bin cu proteccion structura pa e calco y a sigui monitorea. E turtuga ta protehi y tur hende ta coopera pa proteccion di e turtuga. Pero tin mas specie cu nos ta consciente di dje cu e ta protehi y e tin cu haci algo pero yega cu’n lista di piscanan cu piscadonan ta gusta pisca. Hopi biaha departamentonan di gobierno ta bin cu lista di piscanan cu e mesun piscadonan mes no ta na altura di esey, segun Sr. Clifford Rosa, di Fundacion di Pesca Hadicurari.