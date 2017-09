Centro di Famia di Criansa ta buscando famianan di criansa

Continuamente mester di famianan di crianza pa muchanan cu ta kedando den Imeldahof y

Casa Cuna. Sra. Nathalie Marjorie Tromp ta splica nan necesidadnan cu nan tin awor aki.

Den temporada di vakantie di Juli- Augustus, nan a haya varios famia di criansa. Nan ta gradici tur e famianan aki cu a yuda nan y cu ta yudando nan.

E necesidad di mas grandi ta pa famia pa muchanan di Imeldahof. Ta muchanan cu ta den

e edad di 6 pa 12 aña. Segun Sra. Tromp e necesidad ta grandi, ya cu nan ta keda muchanan cu mester di un famia cu ta apoya y brindanan un sosten. Ta pesey nan ta purba di yega na mas tanto famia posibel cu ta interesa den cuido di criansa.

Actualmente ongeveer 6 pa 8 mucha den Imeldahof cu tin mester di famia di criansa, manera cu a bisa anteriormente. Nan edad ta varia di 7 pa 12 aña. Pa por bira famia di criansa, famianan tin cu pasa door un proceso di screening y prome cu esey nan mester cumpli cu cierto exigencia. No ta asina no mas, por bira un famia di criansa.

Prome cu tur cos, mester tin mas di 21 aña di edad y residencia na Aruba. E no por ta un

persona cu a comete un delito of delito contra di un persona. E mester ta un famia cu por

brinda nan un stabilidad y un bida familiar stabiel. Hopi importante, ya cu e muchanan a pasa den hopi cosnan na cas. Ta buscando famianan cu por brindanan e stabilidad cu nan mester.

No ta importante si nan ta casa, compaña of soltero. Y tampoco si nan tin yiu of no. Tur cos ta depende.

Locual Centro di Famia di Criansa ta pidi ta un ID valido y durante di e proceso di screening, nan ta yena un formulario cu ta dunanan e autoridad pa por sondea y busca mas informacion, segun Sra. Nathaly Tromp, di Centro di Famia di Criansa.