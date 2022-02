Den cuadro di transparencia y informacion na comunidad, Centro di Control di Cacho ta presenta cifranan di aña 2020 y 2021 y ta elobora riba e exitonan y retonan exsistente.

E CCC a wordo inaugura na juli 2020 como un luga cu ta wordo maneha, caminda autoridad por pone cachonan “in bewaring” manera cu Ley di Cacho ta prescribi, pero tambe como luga pa yuda controla e populacion di cacho door cu hendenan por keda trece nan mascotanan indesea of cachonan cu ta parce di no tin un doño. Alabes na CCC por haya informacion di cuido di cacho en general, of con pa preveni reproduccion indesea.

Cifranan di 2020 ta indica cu durante e lunanan di juli, augustus, september, oktober, november y december, 221 cacho a wordo treci na e sitio, di cual 117 a wordo adopta y 104 a wordo poni drumi. Esaki ta igual na un porcentahe di adoptacion y euthansia di respectivamente 53% y 47%. E cifranan aki a ser publica den comienso di 2021.

Pa aña 2021 e cifranan ta mustra un total di 562 cacho cu a wordo treci na CCC, di cual 12 (2%) a wordo busca bek door di su doño y 331 a wordo adopta (59%). Pues un porcentahe di euthanasia di 39% pa 2021.

Apesar di ta un centro pa cacho so, pushinan indesea tambe ta wordo treci na e sitio. Pa loke ta trata pushi, un total di 549 pushi a wordo treci durante 2021, di cual 161 a wordo tuma door di un fundacion. Den 2020 un total di 246 pushi a ser treci, di cual 25 pushi a wordo scapa.

E realidad ta cu e cantidad di cacho y pushi cu ta wordo treci ainda ta tiki compara cu locual tabata wordo treci na e mesun sitio aki den e añanan anterior tempo cu e hoki di Veterinaire Dienst no tabata uno maneha; e tempo ey e cantidad pa aña di cacho y pushi cu tabata wordo treci tabata semper den miles. E porcentahe di euthanasia e tempo ey tabata 98% tambe; pues Gobierno di Aruba ta hopi contento cu e gran avance cu CCC ta nifica pa nos comunidad y pa nos bestianan. Alabes mester menciona cu e hecho cu tanto cacho y pushi a wordo brinda un di dos oportunidad pa un bida digno, no por a wordo logra sin e colaboracion di varios fundacion. Apenas 5% di e cachonan cu a wordo adopta na 2021 a bay na un hogar cu no ta afilia na un fundacion, pues 95% di e cachonan y 100% di e pushinan a wordo tuma door di un fundacion cu na su turno tin caba of lo busca un hogar nobo pa nan. E imagen aki bao ta ilustra e cifranan entre e fundacionnan den 2021.

Concluyendo por ser bisa cu e derecho di exsistentcia y balor agrega di CCC como tambe e tremendo trabao y cooperacion cu fundacionnan ta ser considera como exitonan. Banda di e exitonan e retonan tambe mester ser ilustra y identifica. E retonan exsistene por ser califica den corto:

Un grado hopi abao di adopcion;

Un falta di conocemento y cumplimento cu e Ley di Cacho;

Un grado halto di doñonan di mascota cu no ta asumi nan responsabilida y e falta di educacion den esaki;

Un division entre stakeholders pa motibo di diferente vision riba e solucion pa e problematica. Esaki den corto por ser descirbi como un diferencia entre un pensamento di Trap, Neuter & Release (TNR) y un pensamento cu ta tene cuenta cu e leynan exsistente y e problematica di cachonan riba caya;

Un cantidad halto di abandono di nos mascotanan, y cu esaki ta incluyendo e abandono di mascotanan cu ta sosode na CCC fuera di e orarionan di operacion;

Un grado abao di mascotanan cu no ta sterlisa y/of cu tin microchip.

E ‘National Plan for Stray Animals’ ta un plan intregal cu ta atendiendo cu entre otro e retonan menciona. Den esaki ta hopi importante pa Gobierno hunto cu fundacionnan enfoka riba locual nan tin den comun y riba posibel solucionan. Cooperacion, stimula adopcion, sterilisacion di nos mascotanan tanto cacho y pushi, como tambe un actitud positivo den comunidad, ta puntonan clave pa nos por logra nos metanan.

Pa mas informacion y pa keda na altura di e ultimo desaroyonan por sigi e paginanan di FaceBook di CCC y Stima Mi Mascota. Orario di servicio di CCC ta di dialuna pa diabierna di 8am pa 11.30 am.

